Brecha de protección en España: 4 millones de personas sin acceso a seguros por edad o salud - PIXABAY

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS)

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad ya ha publicado la última edición de su Observatorio del Sector Sanitario Privado. Según se refleja en este documento, el número de ciudadanos españoles que eligen la sanidad privada ha aumentado una vez más este 2026. En total, 12,8 millones de asegurados disfrutan ya de las ventajas de tener esta clase de pólizas. Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid lideran el ranking de crecimiento, pues juntas concentran el 56 % de los hospitales privados y el 62 % de las camas privadas que hay en toda España.

No obstante, a pesar de este auge a nivel nacional, todavía hay 4 millones de personas en nuestro país que no pueden acceder a un seguro de este tipo por su edad, su historial clínico y/o por ser pacientes de riesgo por diversos motivos. Asimismo, quienes, de entre estos pacientes, consiguen que alguna compañía aseguradora los acepte, se encuentran con unos importes sumamente elevados que los hacen desistir de contratar cualquier póliza. Sobre esto último, la Organización de Consumidores y Usuarios señala que "Lo más común es que el precio subiera demasiado y [el interesado] ya no se lo podía permitir", una situación que afecta a cuatro de cada diez encuestados por la OCU.

Para que nadie se quede sin beneficiarse de las ventajas de un seguro de salud privado (atención médica rápida, personalizada y sin largas listas de espera, así como libertad para elegir entre varios centros hospitalarios y profesionales), compañías como Aura Seguros han decidido reinventarse con pólizas pensadas para personas de todas las edades: desde neonatos hasta centenarios y más allá. Con esta clase de soluciones, que parten de los 9,99 euros al mes, las aseguradoras democratizan el acceso a la sanidad privada.

Cualquier persona puede así solicitar un seguro de salud ajustado a sus necesidades particulares y que, como mínimo, incluya las prestaciones esenciales: medicina general, pediatría, enfermería, pruebas diagnósticas, consulta con especialistas (cardiólogos, oftalmólogos, dermatólogos...), segunda opinión médica en casos graves, servicio nonstop de telemedicina y limpieza anual gratuita en el dentista.

LOS MÁS MAYORES, EN RIESGO DE EXCLUSIÓN A LA HORA DE CONTRATAR SU SEGURO

En el ámbito público, algunos organismos también se han pronunciado sobre la falta de opciones en materia de seguros de salud para ciertos grupos sociales. La Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) considera que los pacientes con enfermedades crónicas y los ciudadanos que superan la cincuentena y, al mismo tiempo, están en tratamiento son los dos perfiles de pacientes que más obstáculos tienen que superar a la hora de contratar un seguro de salud privado.

Ante la tendencia general a que, cada vez, se intensifique más el envejecimiento demográfico en países como España, estas reticencias por parte de las aseguradoras a la hora de aceptar pacientes de determinada edad y/o con historiales clínicos extensos parecen despertar cierta preocupación en la ciudadanía.

Según el Instituto Nacional de Estadística, "La proporción de mayores de 80 años casi se duplicó entre 2001 y 2020". Otro indicador demográfico que el INE considera que corrobora este envejecimiento demográfico es la edad mediana de la población europea. En dos décadas, el ciudadano europeo ha pasado de tener una media de 38 años a rozar los 45 años en la actualidad. Denegar un seguro de salud privado a los pacientes con edad más avanzada los sitúa en riesgo de exclusión social y sanitaria.

Dadas las circunstancias, tal y como señala su web, con más de ochenta años de experiencia a sus espaldas, AuraSeguros ha decidido ofrecer pólizas "sin restricciones por estado de salud". Para ello, la compañía aseguradora dispone de más de 1.000 mediadores en España que brindan asesoramiento personalizado, ya sea presencialmente o a distancia. Asimismo, cuentan con seguros médicos diseñados específicamente para los mayores de 65 años, lo que solventaría la problemática del acceso a una sanidad privada de calidad en los más mayores.

SOLUCIONES PARA LOS MÁS JÓVENES, MUCHOS DE LOS CUALES AÚN NO PERCIBEN UN SALARIO

Por descontado, la vejez no es el único factor que dificulta el acceso a un seguro de salud privado y en condiciones. El historial médico es otro agente más que también influye, así como el coste económico.

Sobre los jóvenes, el Ministerio de Sanidad apunta que un 16,5 % de los encuestados considera que su salud es "pasable", mientras que un 2,7 % la considera "pobre". También señala que, a medida que la edad aumenta, la percepción de los jóvenes sobre su propio estado de salud se negativiza. Mientras que el 37,5 % de quienes tienen entre 11 y 12 años piensa que su salud es "excelente", esta cifra desciende a 19,9 % en los jóvenes de 17 y 18 años.

A pesar de que los adolescentes presumiblemente deberían gozar de mejor salud que los ancianos (el 80,8 % de los jóvenes afirma tener una salud "buena" o "excelente"), una parte de ellos rechaza la idea de contratar un seguro de salud privado por el desembolso económico que la póliza les supondría cada mes. Como solución, algunas compañías ofrecen seguros de salud familiares y sin permanencia que incluyen a todos los miembros. Además, al estar libres de periodos de carencia, estos seguros se amortizan desde el primer minuto.

Los seguros de salud para jóvenes y los seguros de salud con copago son dos de las alternativas que actualmente hay sobre la mesa para que esta democratización en el acceso a la sanidad privada llegue también al público adolescente.

Con respecto a los seguros con copago, son una buena opción para quienes no esperan hacer un uso intensivo de su seguro de salud. Con esta modalidad, la cuota mensual a pagar es inferior a la del seguro sin copago, pues el asegurado sólo paga determinados servicios cuando los utiliza. Las sesiones de fisioterapia y psicología son dos servicios habitualmente sujetos a copago en esta clase de pólizas.

Por otro lado, con los seguros privados de salud que las compañías ofrecen directamente, los españoles pueden acceder a la sanidad privada sin depender de la protección de organismos públicos como MUFACE, que cuenta con más de 1,5 millones de mutualistas. De ellos, 1 millón prefiere recibir asistencia sanitaria por parte de las aseguradoras privadas.

Así pues, ser funcionario o no ya no ensancha tanto la brecha en el acceso a un seguro de sanidad privado y de calidad.

(Información remitida por la empresa firmante)