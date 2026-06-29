Brigadistas españoles denuncian trabas que les han impedido llegar antes a Venezuela: "Los permisos cuestan vidas"

El Grupo de Rescate Balear momentos antes de comenzar a embarcar para partir hacia Venezuela - MARTA NEVOT

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate Balear que parte desde Barajas a Venezuela ha denunciado este lunes las trabas burocráticas que está enfrentando para poder entrar al país latinoamericano y realizar labores de salvamento y rescate tras el doble terremoto de la semana pasada.

"Yo no estoy para sacar cadáveres, yo quiero salvar personas", ha insistido Manuel Sánchez, presidente del Grupo Balear de Rescate. Los brigadistas parten finalmente este lunes desde Madrid hasta Venezuela como voluntarios para prestar ayuda.

En unas declaraciones a medios ofrecidas en la T1 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, los rescatistas han detallado que, pese a tener las autorizaciones internacionales para salir de España y entrar a Venezuela, llevan desde el sábado en el aeropuerto de Barajas sin poder volar. "No entendemos nada", ha esgrimido Sánchez.

El grupo, formado por efectivos de distintas provincias equipados con drones, perros, equipos de rastreo con cámaras, un georadar y cámaras térmicas, estuvo presente en la dana que el 29 de octubre asoló la provincia de Valencia, en el terremoto de Marruecos y en el de Turquía, así como en las últimas inundaciones que ha sufrido Andalucía.

"A nuestra unidad la conocen", ha insistido Sánchez tras lamentar que las administraciones les hayan pedido tanta documentación y que su salida se haya demorado más de lo normal. "Los permisos cuestan vidas", ha censurado.

"Nosotros desde el primer día teníamos 30 voluntarios entre sanitarios, médicos, bomberos y policías", ha explicado el presidente del Grupo Balear, quien ha descrito como "frustrante" la situación vivida.

Finalmente, el Grupo de Rescate Balear ha podido embarcar y partirá hacia Venezuela este lunes. Sin embargo, exigen una mejor coordinación para que no se repita la situación y lamentan que al final la coordinación se haya dado entre civiles y no entre los Gobiernos de España y Venezuela.

"Que el Gobierno o Protección Civil ahora no pongan ninguna pega no quiere decir que no tengan que rectificar y valorar lo que la emergencia demanda", ha incidido, por su parte, Lucas Antelo, otro de los rescatistas del Grupo Balear.

LA EMBAJADA APUNTA A DECISIONES DE LA AEROLÍNEA

En cuanto a la comunicación con la Embajada de Venezuela en España, los rescatistas han aclarado que ha sido "directa" y "muy fluida".

En este sentido, fuentes de la Embajada aseguran que tras conocer que había un grupo de rescate con interés en volar hacia Venezuela "inmediatamente la Embajada comenzó las gestionas para canalizar este requerimiento" y que el grupo recibió "la documentación necesaria en los tiempos correspondientes", pero que se quedaron en tierra por "decisiones de la aerolínea que ofreció las plazas".

Del mismo modo, los brigadistas reconocen que también estuvieron en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien viajaba en ese momento con el rey Felipe VI hacia México. "Estuvimos en contacto con ellos y nos prestaron colaboración", han asegurado.