Bruselas crea un grupo de expertos para mejorar la respuesta europea ante incendios y desastres naturales

Archivo - Las Brigadas Españolas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF) desplegando helicópteros de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en el incendio de Longaví (Chile) - PABLO VERA-LISPERGUER - Archivo

BRUSELAS, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha anunciado este viernes la creación de un grupo asesor formado por 17 expertos en protección civil, gestión de crisis y ciencia para reforzar la preparación y la respuesta de la Unión Europea ante desastres naturales, especialmente los incendios forestales y los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes como consecuencia del cambio climático.

El grupo, que se denominará 'PreparEU' y que se reunirá por primera vez a principios de noviembre, tendrá como misión asesorar a la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, y a la comisaria de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, sobre las medidas necesarias para mejorar la capacidad europea de prevención y respuesta ante emergencias, incluida la posible creación de una flota europea de extinción de incendios.

"A medida que el cambio climático provoca fenómenos meteorológicos cada vez más extremos y desastres naturales, Europa está aquí para ayudar. Tenemos que pensar a lo grande y aprender más rápido", ha afirmado en declaraciones remitidas en un comunicado Von der Leyen, que ha defendido la necesidad de aprovechar la experiencia de los bomberos y los equipos de emergencia europeos para mejorar la preparación de la UE.

La presidenta de la Comisión ha explicado que los expertos formularán "propuestas concretas" para reforzar la protección civil europea, desde una "mayor coordinación" entre las autoridades civiles y militares hasta la mejora de los equipos y las capacidades disponibles.

"Presentarán propuestas concretas para que la protección civil de la UE sea aún más eficaz, de modo que la solidaridad europea esté siempre presente cuando se produzca una catástrofe", ha proseguido en su explicación.

ONCE EXPERTOS EN PROTECCIÓN CIVIL Y SEIS CIENTÍFICOS

Este grupo, que fue planteado por la presidenta del Ejecutivo comunitario durante su discurso de Estado de la Unión en el Parlamento Europeo el pasado mes de septiembre, estará integrado por once expertos de alto nivel con experiencia en protección civil y gestión de crisis y seis científicos y académicos procedentes de distintos Estados miembro.

Entre sus principales tareas figurará evaluar las capacidades actuales de los Veintisiete en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la UE y del sistema europeo de reservas de emergencia 'rescEU', así como estudiar las consecuencias inmediatas y a largo plazo de los incendios, los fenómenos meteorológicos extremos y otros riesgos emergentes.

También analizará el impacto de estas amenazas sobre los desplazamientos masivos de población, la atención sanitaria de emergencia, los alojamientos temporales, las comunicaciones y las infraestructuras críticas, además de estudiar el desarrollo de nuevas capacidades y equipos de doble uso, civil y militar.

Los especialistas examinarán del mismo modo posibles mejoras en materia de prevención y preparación ante un panorama de riesgos en constante evolución, con el objetivo de presentar sus recomendaciones a Von der Leyen y Lahbib en primavera de 2027.

La secretaría del grupo tendrá su sede en Bruselas, bajo la responsabilidad de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea.

UNA POSIBLE FLOTA EUROPEA CONTRA INCENDIOS

Por su parte, Lahbib ha advertido de que "lo excepcional ya no es excepcional" y ha insistido en que la Unión Europea debe estar preparada para afrontar todo tipo de emergencias, después de un verano marcado por importantes incendios forestales en distintos países europeos.

"Este verano, Europa luchó unida contra los devastadores incendios forestales a través de nuestro Mecanismo de Protección Civil. En Bélgica, Francia, España, Serbia y otros lugares, los aviones cruzaron fronteras y los bomberos europeos trabajaron codo con codo con los equipos locales para salvar vidas", ha destacado.

La comisaria ha subrayado que "el mejor incendio es el que nunca comienza" y ha explicado que el nuevo grupo elaborará recomendaciones concretas para reforzar la prevención, incluida la posibilidad de establecer una flota europea de extinción de incendios.

La iniciativa llega después de que los incendios forestales hayan arrasado más de 686.000 hectáreas en Europa durante el pasado verano, según datos del Ejecutivo comunitario, que también ha detallado que se perdieron alrededor de doce millones de toneladas de cultivos.