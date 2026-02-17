Bruselas dice que España puede investigar penalmente a "individuos" pero las plataformas rinden cuentas ante la UE

Archivo - Un niño con una tablet. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

BRUSELAS 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha considerado este martes que la petición del Gobierno para que la Fiscalía investigue posibles delitos de pornografía infantil y trato degradante contra menores en redes sociales "puede ser compatible" con la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), en tanto que los países pueden abrir la vía penal para perseguir a "individuos" que hacen un uso delictivo de las redes, pero ha insistido en que las plataformas como TikTok o X ante quienes rinden cuentas es ante la propia Comisión en el marco de la legislación comunitario.

"Hay que verlo, pero puede ser definitivamente compatible. Por supuesto trabajamos mano a mano con los Estados miembro en lo que se refiere a la lucha contra la pornografía infantil online, porque claramente no cabe en Europa y no se va a tolerar", ha razonado el portavoz comunitario de Seguridad Tecnológica, Thomas Regnier, preguntado en una rueda de prensa en Bruselas por el anuncio de este mismo martes en España.

En este contexto, el portavoz ha querido subrayar que se trata de "dos cosas separadas" y recordado que Bruselas no puede lanzar investigaciones penales, mientras que los Estados miembro deben actuar dentro de los límites que marca la DSA, por la que son los servicios comunitarios los encargados de vigilar y tomar medidas contra las plataformas.

Por tanto, ha explicado Regnier, "si un Gobierno, un Estado miembro, persigue a nivel nacional a individuos que han vendido este tipo de productos en la UE o han publicado este tipo de contenidos en la UE, pueden hacerlo porque nosotros no perseguimos a las personas".

"Exigimos responsabilidades a las plataformas. Por lo tanto, nos centramos en ellas y en asegurarnos de que ni ellas ni sus sistemas permitan la generación de este tipo de contenido aquí en Europa", ha añadido el portavoz. De este modo, ha concluido, "el foco (de Bruselas) son las plataformas y los Estados miembro pueden avanzar en la dirección penal".

Según ha informado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su perfil de X este mismo martes, el Consejo de Ministros "invocará el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal", para pedir que investigue los delitos que las redes sociales X, Meta y TikTok podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus IA.

"Estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas", ha argumentado el jefe del Ejecutivo para quien "el Estado no lo puede permitir".