Bruselas incluye a WhatsApp en la lista de grandes plataformas sometidas a las reglas digitales más estrictas

Archivo - Dispositivo con varias aplicaciones instaladas, incluida la plataforma de mensajería WhatsApp - PIXABAY - Archivo

BRUSELAS, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea incluirá a la plataforma de mensajería WhatsApp en la lista de las mayores tecnológicas que deben someterse a la nueva Ley de Servicios Digitales europea (DSA), lo que en la práctica da a la compañía un plazo de cuatro meses --hasta mayo-- para adaptar sus "canales" a las condiciones más estrictas contra prácticas abusivas previstas por la legislación comunitaria.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa en Bruselas la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, quien ha recordado que la designación como plataforma de muy gran tamaño (VLOP, por sus siglas en inglés) responde a que el alcance de sus canales supera el umbral de los 45 millones de usuarios previstos por la DSA.

La vicepresidenta comunitaria ha advertido de que WhatsApp combina los servicios de mensajería privados --que quedan excluidos de la aplicación de la DSA-- con los "canales" de difusión que permiten a los usuarios compartir de manera pública actualizaciones, mensajes y estados a un público más abierto, y que es este servicio el que queda cubierto por la designación de VLOP.

Así las cosas, los servicios de WhatsApp señalados deberán cumplir a más tardar en mayo de este año con requisitos como la obligación de evaluar y mitigar debidamente cualquier riesgo sistémico derivado de sus servicios.

El marco comunitario obliga a las mayores plataformas, además, a presentar a Bruselas evaluaciones detalladas de los riesgos que puedan plantear el diseño o funcionamiento de sus servicios.