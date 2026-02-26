Bruselas rechaza legislar para financiar el aborto y recuerda a los países que pueden costearlo con fondos europeos

Archivo - Sede de la Comisión Europea - Alicia Windzio/dpa - Archivo

La Comisión Europea ha rechazado legislar para financiar el acceso a la interrupción del embarazo en suelo comunitario y ha recordado a los Estados miembro de la Unión Europea que pueden "voluntariamente" costear abortos "seguros, asequibles y legales" a mujeres a través del ya existente Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

Así ha respondido el Ejecutivo comunitario a la iniciativa ciudadana 'Mi voz, mi elección', que reclama a la Comisión Europea que estableciera un marco legal para destinen fondos europeos a mejorar el acceso a la interrupción del embarazo en suelo comunitario para aquellas mujeres que no tengan la posibilidad de abortar de manera segura y legal en su país.

Tras analizar "detenidamente la iniciativa" y teniendo en cuenta "las limitaciones de competencia" de la UE en materia de salud pública establecidas en los Tratados, la Comisión ha subrayado que los Estados miembro "pueden apoyarse en los instrumentos europeos ya existentes" para mejorar el acceso equitativo al aborto seguro.

Más concretamente, la Comisión ha indicado que este apoyo puede proporcionarse a través del programa Fondo Social Europeo Plus (FSE+), "en caso de que los Estados miembro deseen, de manera voluntaria y conforme a su legislación nacional", ofrecer dicho apoyo, "utilizando o reasignando" los recursos que tienen disponibles a través de este mecanismo.

Así las cosas, el Ejecutivo dirigido por Ursula von der Leyen ha concluido que dado que los Veintisiete "ya pueden ofrecer este apoyo de forma relativamente rápida" a través de los instrumentos existentes, "no es necesario proponer un nuevo instrumento jurídico", como pedía la iniciativa 'Mi voz, mi elección'.