Bruselas registra una iniciativa ciudadana contraria a la obligatoriedad de la verificación de edad online

Una adolescente mira la pantalla de su teléfono móvil. - UCO

BRUSELAS 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha informado este viernes del registro de una Iniciativa Ciudadana Europea que reclama medidas para garantizar que los sistemas de verificación de edad y de identidad digital sean "voluntarios, protejan la privacidad y no sean discriminatorios".

Los servicios comunitarios concluyen que la iniciativa --presentada bajo el lema "Basta de matar internet: No a una identidad digital ni a la verificación de edad"-- cumple las condiciones formales para ser registrada.

El registro no supone que Bruselas haya analizado ya el fondo de la petición, sino que considera que reúne los requisitos para ser legalmente admisible, y, con ello, se abre ahora el plazo para que los promotores reúnan las firmas necesarias para que el Ejecutivo comunitario tenga que pronunciarse sobre el contenido de la propuesta.

De hecho, el Ejecutivo comunitario sólo se pronunciará sobre la iniciativa si sus promotores logran recoger al menos un millón de firmas en al menos siete Estados miembro y ello en un plazo de doce meses. Entonces, Bruselas deberán responder si examina la petición a fondo y, de no hacerlo, ofrecer una explicación motivada para justificarlo.