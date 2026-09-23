Una de cada cinco personas bisexuales ha sido agredida en el último año, según un estudio de la FELGTBI+

Archivo - Imágenes de la bandera de LGTBI en el Parlamento de Andalucia. A 25 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una de cada cinco personas bisexuales ha sido agredida en el último año, según el informe 'Estado del Odio 2026', elaborado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), con la colaboración de miembros de un equipo de investigación del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP, CSIC).

Con motivo del Día de la Visibilidad Bisexual, que se celebra este 23 de septiembre, el informe revela que, aproximadamente una de cada tres personas bisexuales ha sufrido acoso y/o discriminación, en los últimos 12 meses.

En este sentido, la FELGTBI+ ha pedido el "cese inmediato" de cualquier forma de patologización en guías sanitarias, médicas o psiquiátricas y la eliminación de cualquier vestigio normativo u oficial que vincule las plurisexualidades a trastornos mentales, así como la inclusión formal de la bifobia y las orientaciones bi+ como categorías normativas protegidas frente a los delitos de odio y en los protocolos de asilo político.

También ha solicitado una "revisión profunda" de los espacios LGTBI+ "para garantizar que sean verdaderos entornos seguros y una representación mediática y cultural que no reduzca la diversidad a estereotipos negativos, clichés o estigmas que contribuyan a reproducir violencias".

En esta misma línea, la co-coordinadora del Grupo de Políticas Bisexuales, Noelia Salido, ha explicado que "la bifobia se encarna en violencias cotidianas que atraviesan todas las esferas de la vida". Asimismo, ha añadido que se trata de "una forma de violencia específica, diferenciada y profundamente arraigada" que "margina, patologiza, enferma, aísla y mata".

De la misma manera, ha relatado que las personas bisexuales "se enfrentan, a diario, a la hipersexualización y la culpabilización de las víctimas". "El prejuicio sexista que nos etiqueta como seres promiscuos legitima las agresiones sexuales. A las víctimas bi+ se las juzga, se las cuestiona e incluso se las responsabiliza de las agresiones sufridas, como si nuestra identidad fuese una invitación implícita al abuso", ha alertado Salido.

Por su parte, el co-coordinador del Grupo de Políticas Bisexuales, Alex Robles, las personas bisexuales "sufren invisibilización jurídica y denegación de asilo". "La legislación e instituciones a menudo ignoran la especificidad de nuestras realidades. Toda agresión o discriminación se simplifica erróneamente bajo el paraguas genérico de la homofobia, y borra así la naturaleza propia de la bifobia", ha asegurado.

"DISCRIMINACIÓN" EN EL SISTEMA SANITARIO

En cuanto al sistema sanitario, ha denunciado la "discriminación" que sufren las personas bixesuales, tratadas como "traumadas o con enfermedades mentales". Además, ha puesto de manifiesto que experimentan una "constante invalidación" a la hora de formar familias.

Igualmente, el coordinador del Grupo de Políticas Bisexuales de Federación ha descrito cómo se experimenta el borrado bi+ cuando la persona bisexual es además trans, no binaria, intersexual o asexual. "Ocultar estas confluencias fragmenta la identidad. Ser una persona no binaria y bi+, por ejemplo, implica encarar un doble estigma", ha defendido Robles.