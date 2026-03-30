Cada español generó 456 kilos de residuos municipales en 2024, un 11,8% menos que la media de la UE, según Eurostat

Instalaciones del nuevo punto limpio de la localidad granadina de Atarfe. A 19 de marzo de 2026 en Atarfe, Granada (Andalucía, España). - Álex Cámara - Europa Press

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cada español generó 456 kilogramos (kg) de residuos municipales per cápita en 2024, según datos de Eurostat publicados este lunes. Esta cifra supone un 11,8% menos que la media de la Unión Europe (UE), donde cada europeo generó 517 kg de residuos municipales, 6 kg más que en 2023. En comparación con 2014, la cantidad aumentó en 38 kg (+8%).

En comparación con 1995, cada español produce un 9,7% menos de residuos municipales (es decir, de 505 kg per cápita al año se ha pasado a 456 kg). A nivel europeo, el porcentaje se ha elevado un 10,7% ya que de 455 kg ha aumentado a 517 kg.

Por países, Austria (782 kg por persona, datos de 2023), Dinamarca (755 kg) y Bélgica (699 kg) registraron los niveles más altos de residuos municipales per cápita. Por el contrario, Rumanía (305 kg, datos de 2023), Estonia (375 kg) y Polonia (387 kg) registraron la menor cantidad.

La cantidad de residuos municipales por persona ha aumentado en 20 países de la UE desde 2014. En este sentido, Bélgica (+274 kg), la República Checa (+228 kg) y Austria (+217 kg) han registrado los incrementos más significativos. Mientras, Países Bajos (-54 kg), Dinamarca (-53 kg) y Finlandia (-25 kg) han tenido las mayores disminuciones.

Por último, el organismo europeo indica que la UE recicló una media de 248 kg de residuos municipales por persona en 2024. Esto significa que se recicló el 48,1% del total de residuos generados, frente al 48% de 2023 (246 kg por persona), lo que supone una mejora aún mayor en comparación con el 43% de 2014 (208 kg por persona).