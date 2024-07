El calor extremo de verano se adelanta 19 días en 63 años, según eltiempo.es

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El calor extremo de verano se ha adelantado 19 días en los últimos 63 años, según un análisis llevado a cabo por eltiempo.es que detalla que el verano meteorológico, que comenzó el pasado 1 de junio, está siendo "normal" hasta la fecha respecto al promedio del periodo 1991-2020.

Para definir "calor extremo", el portal ha obtenido los datos de máximas del período 1991-2020 para cada una de las estaciones meteorológicas. Con esto, se han obtenido los datos de los meses del verano atmosférico (junio, julio y agosto).

Los expertos resaltan que este verano de 2024 está siendo normal respecto a la media "y probablemente no vaya a seguir esta tendencia, pero eso no la invalida". La tendencia es la evolución del conjunto de datos, no cómo se comporte un año de forma individual.

Una vez acotados estos datos, han calculado el percentil 90 (valor que separa el 10% de los valores más cálidos del 90% restante), el cual es el umbral de "calor extremo" de verano. Así pues, todo día que supere o iguale ese valor, será un día de calor extremo.

El primer día en el que se alcanza el calor extremo de verano se da cada vez más temprano. En el conjunto del país se puede hablar de un adelanto de 18 días en esta fecha. Si en la década 1961-1970 el día mediano era el 8 de julio, en la década 2013-2020 es ya el 19 de junio.

Analizando los datos individualizados, se encuentran varias estaciones donde casi no ha habido variación (entre -5 y +5 días), como Cádiz, León o Pamplona. En el opuesto contrario están estaciones como Tortosa, en Tarragona, donde el primer día alcanzando el umbral se ha adelantado 47 días.

El estudio concluye que "no hay un patrón claro, pero sí se puede apreciar cómo muchas estaciones tienen adelantos de entre 20 y 30 días". En estas zonas, el calor extremo de verano se ha adelantado un mes.

Además, aprecia cómo el calor extremo cada vez llega antes. No obstante, esta no es la única realidad ya que los datos indican que, si se toma un período de 10 años, el número de días superando el umbral en dichos períodos se ha incrementado en 96 días para el conjunto de España.

Como se puede apreciar, y al igual que con la variación de la fecha, la mayor parte del país ha visto cómo el número de días sobre el umbral en cada década se ha disparado. Para calcular este valor, se han tomado todos los días entre marzo y noviembre en los que se ha igualado o superado el umbral (percentil 90).

Alicante, como ya se ha visto en otros análisis, muestra una tendencia diferente al resto del país y lo mismo sucede con Cádiz. Si bien las temperaturas medias han subido en ambas zonas, es probable que los valores extremos se hayan amortiguado parcialmente, principalmente por la influencia marítima.

Quitando estas dos ubicaciones, la realidad es de incremento generalizado, siendo más marcado en zonas del interior. Cuenca, por ejemplo, ha pasado de 30 días en 1961-1970 a 212 en 2014-2023. Dicho de otro modo: en 1961-1970 había 3 días por año sobre el umbral, mientras que en 2014-2023 ha habido 21 días por año.

Esta evidencia de una mayor velocidad de incremento de días sobre el umbral se aprecia también en, por ejemplo, el Puerto de Navacerrada. La estación de alta montaña había multiplicado por 12 el número de días desde 1961-1970.