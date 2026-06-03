El calor "moderado" seguirá hasta el fin de semana, cuando se espera un nuevo ascenso térmico

Archivo - Tras el paso del tren de borrascas, en el que la lluvia ha sido la protagonista, los malagueños han tomado la playa para disfrutar del Sol en estos días, a 25 de marzo de 2025 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El calor "moderado" continuará durante los próximos días y, de hecho, este jueves se esperan valores fríos para la época del año en zonas del tercio norte peninsular, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Además, ese día habrá lluvias en el Cantábrico y chubascos localmente fuertes en los Pirineos.

Sin embargo, la tendencia más probable es que a partir del fin de semana se inicie un ascenso progresivo y generalizado de las temperaturas, de manera que la próxima semana podría ser, de nuevo, muy calurosa en amplias zonas del país, según el portavoz.

En concreto, ha indicado que las temperaturas bajarán este miércoles en el sureste peninsular y en Baleares. Sin embargo, subirán de forma notable en el norte peninsular y de manera más moderada en el oeste. De esta manera, Madrid rondará los 32ºC, Sevilla los 36ºC y en Cantábrico se alcanzarán los 25ºC. Por lo demás, se registrará tiempo estable en todo el país sin lluvias salvo en Galicia, donde por la tarde un frente podría dejar algunas precipitaciones en su parte más occidental.

Durante el jueves, ese frente continuará avanzando por el norte de la Península y dejará cielos nubosos y lluvias en las comunidades cantábricas. Además, habrá chubascos acompañados de tormenta en los Pirineos, Cataluña y norte de Castellón, donde podrán ser localmente fuertes. Mientras tanto, los cielos estarán poco nubosos en el sur y las temperaturas experimentarán un notable descenso en el tercio norte que se extenderá de forma más suave a buena parte del oeste peninsular.

En el área mediterránea y Baleares llegarán en cambio vientos de poniente cálidos, lo que hará que vuelvan a subir las temperaturas. De acuerdo con la predicción, será un día fresco para la época en ciudades del tercio norte como Burgos, Pamplona o Vitoria, donde no se llegará a 20ºC. El ambiente más cálido se registrará en el interior de la Comunidad Valenciana, donde podrían superarse los 36 a 38ºC. Por lo demás, la zona centro rondará los 30ºC.

El viernes comenzará con inestabilidad en el tercio oriental de la Península y Baleares. En este sentido, el portavoz de AEMET ha especificado que se podrán dar chubascos acompañados de tormenta en el área mediterránea que tenderán a remitir a lo largo del día. Además, los cielos permanecerán nubosos en el tercio norte y habrá algunas precipitaciones. En el resto del país se registrarán cielos poco nubosos.

Las temperaturas de madrugada serán más bajas, mientras que las diurnas estarán en ascenso salvo en el Mediterráneo y Baleares, donde bajarán acusadamente. De esta manera, se rondarán los 20 a 22ºC de máxima en las comunidades cantábricas, los 25 a 27ºC en el área mediterránea, los 28 a 30ºC en la zona centro y los 32 a 34ºC en el Valle del Guadalquivir, zona que registrará el ambiente más cálido de la jornada.

VALORES DE "PLENO VERANO" PARA LA PRÓXIMA SEMANA

De cara al fin de semana se inicia un ascenso térmico, con una subida de las temperaturas que el sábado podrá ser notable en los tercios norte y este de la Península. Según Del Campo, el calor se notará tanto en las mínimas como en las máximas. Así, se alcanzarán los 32ºC en el Valle del Ebro y en buena parte del sur peninsular, con 34º ya en el Valle del Guadalquivir.

Habrá una nueva subida el domingo, día en el que se rondarían esos 32ºC de máxima otra vez en el Valle del Ebro y en zonas de la meseta norte. En el centro, la ciudad de Madrid podría rondar el domingo los 34ºC, cifra que se superaría en amplias zonas de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, especialmente el Valle del Guadalquivir, donde podrían rondarse los 36ºC.

Durante el sábado y el domingo, las lluvias serán en general escasas y habrá tiempo estable. Aún así, podrá llover algo en el norte de Galicia y también es posible que crezcan a partir de mediodía nubes de evolución en zonas de montaña, y que estas dejen caer algún chubasco acompañado de tormenta.

En lo que respecta a Canarias, el pronóstico recoge que lo más destacado de la meteorología de las islas durante los próximos días será el régimen de vientos alisios que van a soplar con mucha intensidad, dando lugar a mal estado de la mar. De hecho, el jueves podrían ser muy fuertes en amplias zonas, superando los 80 kilómetros por hora (km/h), sobre todo en zonas expuestas al alisio.

Estos vientos arrastrarán nubes al norte del archipiélago con alguna llovizna por allí y estará más despejado en el sur. Por lo demás, las temperaturas serán suaves y no experimentarán grandes cambios, con máximas en torno a 23 a 25ºC en zonas costeras y mínimas de entre 18 a 20ºC.

De cara a la próxima semana, es probable que empiece con el ascenso de las temperaturas, como el sábado y el domingo. De esta manera, los termómetros podrían alcanzar valores de pleno verano a partir del lunes en amplias zonas. A partir del martes o miércoles se podrían superar los 38ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, con noches también muy calurosas.