El calor pone en aviso a ocho comunidades este domingo, con tormentas fuertes en Navarra y Aragón

Jornada de intenso calor con máximas de 44ºC, a 24 de julio de 2026 en Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Nueve comunidades autónomas estarán sobre aviso por calor, lluvias o tormentas en la tarde de este domingo, cuando se esperan tormentas fuertes en Navarra y Aragón y temperaturas de hasta 40 grados en el área del Guadalquivir y el Ebro, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, tendrán aviso por temperaturas máximas de color naranja Andalucía, Aragón, Baleares y Cataluña, y será amarillo en Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Navarra y Comunidad Valenciana.

Además, la Aemet apunta avisos por lluvias en Aragón (naranja), Murcia y Navarra (amarillo) y por tormentas en Aragón (naranja), Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Navarra (amarillo).

Como fenómenos significativos, destaca los chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes --sin descartarlos localmente muy fuertes, con granizo y rachas de viento muy fuertes-- en Navarra y norte de Aragón y, con menor probabilidad, en zonas aledañas y regiones interiores del sureste, así como el registro de temperaturas significativamente elevadas en Baleares, Andalucía, la meseta sur y la mitad este peninsular.

En concreto, la agencia prevé un predominio de cielos poco nubosos o despejados en la Península --excepto en Galicia, el Cantábrico y los litorales de Alborán--, aunque matiza que la influencia de una masa de aire frío en altura hará aumentar la inestabilidad a partir de horas centrales, con el desarrollo de abundante nubosidad de evolución en el este y norte que dejará chubascos y tormentas.

Se espera tiempo estable con cielos poco nubosos en los archipiélagos, salvo intervalos de nubes bajas en el norte de las islas Canarias, donde habrá calima ligera, así como en el sur y oeste peninsular.

En cuanto a los termómetros, las temperaturas máximas descenderán en el Cantábrico, el tercio oeste y en Canarias, con ascensos en Baleares y el nordeste y pocos cambios en el resto.

Se superarán los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur y cuadrante nordeste, así como en Baleares, y podrán llegar a los 40ºC en el Guadalquivir y el Ebro.

Por su parte, las mínimas descenderán en el oeste peninsular y en Canarias, con escasos cambios en el resto, y continuarán las noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en las islas, quedando localmente por encima de 25ºC en el litoral mediterráneo.

Respecto al viento, soplará el alisio con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado del noroeste en el golfo de Cádiz, del sur en Ampurdán y del este en Baleares.

También se espera viento flojo en general en el resto, aunque arreciando por la tarde, y el predominio de la componente oeste, salvo en la fachada oriental y el nordeste peninsular, donde lo harán las componentes sur y este, prevé la Aemet.