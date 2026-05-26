El calor seguirá toda la semana, con hasta 39ºC en Badajoz y noches de más de 20ºC en interior y sur, según Eltiempo.Es. - ELTIEMPO.ES

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El episodio de calor actual continuará al menos hasta la próxima semana, con temperaturas "que serán más elevadas que las que tocaría en julio" y que podrían alcanzar los 38 a 40ºC en algunas zonas de España (con 39ºC en Badajoz), según la predicción de Eltiempo.es. En este marco, se esperan noches tropicales (mayores a 20ºC) en el interior y sur del país e incluso ecuatoriales (mayores a 25ºC) en zonas del valle del Tajo o del valle del Guadalquivir.

En concreto, el portal meteorológico ha señalado que hoy se alcanzarán los 30ºC en casi todo el territorio con la excepción de zonas de montaña, algunos puntos costeros del sur y del este y en áreas de Galicia. Además, se superarán los 35ºC en puntos de Extremadura, Andalucía, valle del Ebro y País Vasco.

Los termómetros continuarán ascendiendo mañana en todo el país, día en el que amplias áreas alcanzarán de 32 a 34ºC. De hecho, ciudades como Madrid, Valladolid, Zamora, Oviedo, Pamplona o Girona podrían llegar a los 34ºC o sobrepasarlos.

Otras, como Cáceres, Zaragoza, Logroño, Ourense o Córdoba alcanzarían los 36ºC a 37ºC. De acuerdo con Eltiempo.es, la máxima nacional de la jornada probablemente se dará en Badajoz, que podría llegar a los 39ºC.

De manera paralela, las mínimas también subirán notablemente mañana en casi todo el territorio. En este sentido, se darán noches tropicales en áreas de Extremadura, zonas de costa del sur, como Cádiz y Almería, así como en otras provincias del sur e interior.

Aún así, el portal meteorológico ha recalcado que la jornada con más calor generalizado de la semana será el jueves, cuando se darán máximas superiores a 30ºC en todo el Cantábrico y Galicia. En este marco, Lugo o Santiago de Compostela podrían superar los 32ºC, Oviedo y Santander rondarían los 30ºC y Bilbao podría superar los 36ºC.

A partir del sábado, el escenario más probable es que la dorsal y la masa de aire cálido continúen sobre España. De acuerdo con Eltiempo.es, la masa de aire podría empezar a enfriarse a partir del próximo lunes o martes, aunque por ahora la probabilidad es baja.

Frente a esto, la mayoría de los escenarios contemplados por el portal meteorológico indican que este descenso generalizado, de llegar, no se daría hasta el próximo miércoles o jueves.