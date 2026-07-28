Calor y sequedad elevan de nuevo el peligro de incendios a nivel muy alto o extremo, que se mantendrá al menos 7 días

Vista del incendio cerca de la Charca de la Nieta - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de que el calor intenso y la sequedad elevan de nuevo el peligro de incendios a niveles muy altos o extremos.

Desde la AEMET aseguran que estas condiciones se mantendrán en los próximos días por la ola de calor, por lo que la predicción del peligro de incendios durará hasta siete días.

La llegada de una nueva ola de calor este miércoles afectará, al menos hasta el domingo, a los valles fluviales del cuadrante suroccidental, valle del Ebro, depresiones del noreste y las Islas Canarias.

En los próximos días, una secuencia de dorsales afectará a la Península Ibérica, conformando un patrón de bloqueo rex con los bajos geopotenciales situados sobre el Mar del Norte. En este escenario, predominarán las altas presiones sobre todo el Mediterráneo occidental, con una gran estabilidad, y cielos despejados.

En combinación con la insolación propia de esta época del año, se espera un ascenso progresivo de las temperaturas, hasta alcanzar valores muy elevados a partir de la segunda mitad de la semana, especialmente en valles fluviales del cuadrante suroccidental, valle del Ebro, depresiones del nordeste y valles pirenaicos.