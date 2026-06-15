El calor, con temperaturas que podrán superar los 40 grados, y las tormentas, predominarán esta semana en España

Archivo - Termómetro marcando 40 grados - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El calor, con temperaturas que alcanzarán o incluso superarán los 40 grados tanto en el sur como en el norte, y las tormentas, predominarán esta semana en España, según ha informado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) Rubén del Campo.

El portavoz de la AEMET ha destacado que en la mitad norte ya ha hecho "mucho calor" este fin de semana. Precisamente, en La Coruña se batió el récord de temperatura máxima para un mes de junio desde 1930 el pasado sábado, cuando se alcanzaron los 35,9 grados.

Este lunes habrá un aumento de nubes a partir del mediodía que por la tarde y por la noche darán lugar a chubascos acompañados de tormenta en el interior, sobre todo en la mitad norte, también en puntos del centro y del este de la Península, que podrán ser localmente fuertes y estar acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento.

En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en el Cantábrico y en zonas del interior por la mayor nubosidad con respecto a días pasados. Aún así, se superarán los 36 grados en el Valle del Ebro y en el interior del sureste peninsular.

El martes continuará la inestabilidad y crecerán de nuevo nubes con posibles chubascos repartidos por el interior de la mitad norte y también por la zona centro peninsular. En principio, serán menos frecuentes e intensos que el lunes, pero que localmente podrán ser fuertes, sobre todo en entornos montañosos.

En el resto estará más despejado y las temperaturas iniciarán un ascenso por el sur, también en Baleares, de manera que en el interior de Mallorca se llegará a 35 grados y se superarán los 36 grados en los valles del Ebro, Guadiana y Guadalquivir.

LA MADRUGADA YA SERÁ CÁLIDA EL MIÉRCOLES

El ascenso térmico continuará en la jornada del miércoles en todo el país con una madrugada que ya será cálida. No se bajará de 20 grados en puntos del Valle del Ebro, en la costa mediterránea y también en áreas del centro y de la mitad sur de la Península.

El miércoles por la tarde ya se superarán los 30 y 32 grados en el sur de Galicia, los 32 a 34 en la meseta norte, los 34 a 36 en el nordeste zona centro y mitad sur y hasta 38 grados se podrá llegar en ciudades como Zaragoza y Sevilla o 39 grados en Badajoz, temperaturas propias de verano.

Por la tarde se formarán de nuevo tormentas en el interior de las comunidades cantábricas y en amplias zonas de la meseta norte, sin descartarlo de forma más puntual en el oeste de Castilla-La Mancha y en el este de Extremadura. Localmente estos chubascos podrán ser fuertes y también podrán ir con granizo y rachas muy intensas de viento.

Esta situación del miércoles con cielos en general poco nubosos y crecimiento de nubes a partir del mediodía con posibles chubascos tormentosos en zonas del interior de las comunidades cantábricas y en la meseta norte se mantendrá el jueves y el viernes. "Podrán ser, una vez más, el jueves y el viernes estos chubascos localmente fuertes y estar acompañados de granizo y de rachas muy intensas de viento", aclara el portavoz de la AEMET.

TEMPERATURAS PROPIAS DEL VERANO EL MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES

Las temperaturas tampoco experimentarán grandes cambios el jueves y el viernes. Se seguirán superando los 30 a 32 grados en el sur de Galicia y Castilla y León, los 34 grados en la zona centro y Mallorca y los 36 grados en los valles del Ebro, Guadiana y Guadalquivir.

El miércoles, jueves y viernes, por tanto, se esperan valores en general de pleno verano en España, con unas temperaturas máximas que serán entre 5 y 10 grados superiores al promedio normal de estas fechas en el tercio norte peninsular.

De cara al fin de semana, aunque aumenta la incertidumbre, el portavoz de la AEMET asegura que los escenearios mayoritarios se decantan por una subida de las temperaturas, que daría lugar a un episodio de calor muy intenso, en el que se superarían los 35 grados de forma generalizada y los 38 a 40 grados en amplias zonas del territorio, con noches también muy cálidas, de manera que en algunos puntos podría incluso no bajarse de 23 o 25 grados.

"Todavía es muy pronto para precisar qué temperaturas máximas y mínimas se acabarán alcanzando y también es pronto para saber si el episodio será duradero. Por lo tanto, también es prematuro, todavía es pronto para poder hablar de si se producirá una ola de calor o no", señala del Campo.

En Canarias, la semana transcurrirá con el régimen típico de vientos alisios, régimen propio de esta época del año. Las temperaturas no variarán demasiado a lo largo de la semana con mínimas de entre 19 y 21 grados y máximas de entre 24 y 26 grados en zonas costeras.