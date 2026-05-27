El calor "de verano" seguirá hasta mediados de la próxima semana, con 10ºC o más por encima de lo que es habitual

Archivo - Viandantes soportan las altas temperaturas por las calles de Málaga, A 7 de agosto de 2025 en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El calor inusual para la época del año podrían continuar hasta mediados de la próxima semana, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. En general, los valores serán entre 5 y 10ºC superiores a las normales, incluso más de 10ºC en el tercio norte peninsular. "De lo más cálido del verano, de la canícula", ha señalado Del Campo.

Durante el viernes y el fin de semana se producirá un descenso térmico térmico en el Cantábrico, donde los termómetros quedarán algo por encima de lo habitual pero no con valores tan extremos. Mientras tanto, en el resto del país las máximas serán de 34ºC de forma generalizada con noches tropicales en amplias zonas.

En cuanto a las lluvias, la situación será muy estable, con precipitaciones escasas. Sin embargo, no se puede descartar que se produzcan algunos chubascos tormentosos aislados en zonas de montaña del norte y este de la Península que podrían ser puntualmente fuertes.

Del Campo ha indicado que el miércoles y el jueves serán jornadas cálidas en las que se va a producir una ligera subida tanto de las máximas como de las mínimas. En líneas generales, se superarán los 34ºC en el interior de las comunidades cantábricas, nordeste, zona central de la meseta norte y buena parte del centro y de la mitad sur peninsular. De hecho, en el Guadiana llegarán hasta los 38ºC, por ejemplo en Badajoz. Sin embargo, en zonas del norte de Galicia y de Asturias los valores empezarán a bajar un poco este día.

El viernes descenderán las temperaturas en el Cantábrico, aunque en Oviedo rondarían los 28ºC y en Bilbao los 30ºC. En el resto habrá un ligero repunte de los valores térmicos, sobre todo en el este peninsular. De esta manera, se amanecerá con 20ºC o más en el nordeste y zonas del Mediterráneo, así como en buena parte del centro y del sur de la Península.

En el interior de la Comunidad Valenciana se superarán los 36ºC de máxima, al igual que en buena parte del centro y del sur. De hecho, Sevilla y Badajoz podrían llegar a los 38ºC, cifra que Zaragoza y Lleida podrían llegar a superar. El portavoz de AEMET añade que, de forma paralela, también se registrará este día calor en Baleares y que el interior de Mallorca podría llegar hasta los 35ºC.

Durante estas tres jornadas --del miércoles al viernes-- es posible que haya algo de calima en zonas sobre todo del oeste de la Península. A su vez, también es posible que crezcan algunas nubes de evolución que dejen chubascos aislados acompañados de tormenta en áreas de montaña, especialmente del norte.

NOCHES TROPICALES EL FIN DE SEMANA

Durante el fin de semana bajarán las temperaturas de forma notable en las comunidades cantábricas y en otras áreas del tercio norte por la llegada por allí de vientos del norte. A su vez, también descenderán en el área peninsular y en Baleares. En el resto, seguirán en valores similares o incluso es probable que suban en zonas del sur.

De esta manera, Del Campo explica que el sábado y el domingo seguirán las noches tropicales y que en el nordeste, centro y mitad sur se continuarán superando los 35ºC durante el día. En este marco, Zaragoza y Badajoz alcanzarán 38ºC y no es descartable que Sevilla llegue incluso a los 40ºC. Además, Valencia se quedará en unos 28ºC y Bilbao, Lugo u Oviedo en 25ºC.

De forma paralela puede haber un ligero repunte de la inestabilidad. En este sentido, es más probable que se formen nubes de evolución con chubascos y tormentas en zonas de montaña, sobre todo del norte y del este de la Península, aunque no se descarta que también caigan en zonas montañosas del centro peninsular. De cara a la próxima semana, la predicción recoge que podría comenzar una nueva subida de las temperaturas. Al menos hasta mediados de semana seguirá el calor muy inusual para la época del año.

Finalmente, en lo que tiene que ver con Canarias, el portavoz de AEMET ha indicado que las temperaturas bajarán por allí este miércoles. Además, volverán volverán a soplar los vientos alisios con intensidad en las zonas expuestas. En este marco, habrá nubes en el norte y estará más despejado en el sur.