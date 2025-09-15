El calor vuelve esta semana con más de 40ºC en el Guadalquivir y noches tropicales en Mediterráneo, centro y sur

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas subirán a lo largo de esta semana en buena parte del país con valores propios del verano que llegarán a superar los 40ºC en el valle del Guadalquivir, según la previsión del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) Rubén del Campo. En cambio, las precipitaciones serán escasas.

Así, los termómetros alcanzarán en los próximos días valores propios del verano en la mayor parte del país, con valores entre 5-10ºC superiores a los habituales para estas fechas e incluso, de cara al miércoles y jueves, entre 10-15ºC por encima en algunas zonas.

De esta forma, se superarán los 38-40ºC en el valle del Guadalquivir y las temperaturas nocturnas, aunque no se desviarán tanto de sus valores normales, también serán altas para la época y se esperan noches tropicales en la costa mediterránea, centro y sur de la Península. En cuanto a Canarias, también se esperan altas temperaturas durante buena parte de la semana.

Mientras tanto, el portavoz de AEMET ha avanzado que en los próximos días las lluvias serán escasas y quedarán acotadas al extremo norte peninsular, aunque también se formarán tormentas, algunas localmente fuertes, en zonas de los Pirineos, Cataluña y otras zonas del este peninsular, como el entorno del Sistema Ibérico.

Por días, este lunes predominará el tiempo estable, aunque se formarán tormentas en el entorno de los Pirineos y del Sistema Ibérico que serán localmente fuertes en algunas zonas de Teruel y de Castellón. Asimismo, lloverá de forma débil en Galicia y comunidades cantábricas al paso de un frente, aunque con tendencia a ir cesando.

Por otra parte, se prevé que las temperaturas bajarán en el Cantábrico por el paso de ese frente y que subirán en la mayor parte del país. De este modo, mientras que en Oviedo o en Santander el ambiente será fresco, con unos 20-22ºC de máxima, en Sevilla, Córdoba o Badajoz se alcanzarán entre 36-38ºC.

De cara al martes, Del Campo prevé un aumento de la inestabilidad en el nordeste de la Península y con probabilidad de tormentas localmente fuertes en los Pirineos y en Cataluña, que además podrán estar acompañadas de granizo y rachas de viento intensas. También habrá alguna llovizna en el Cantábrico y en el resto se esperan cielos poco nubosos y temperaturas más altas, sobre todo en el oeste peninsular.

Las temperaturas bajarán un poco en el nordeste por las tormentas que se formarán. Mientras tanto en buena parte del centro y del sur de la Península se alcanzarán o superarán los 34-36ºC, valores entre 5-10ºC por encima de lo normal para estas fechas. Además, en puntos de los valles del Guadiana y del Guadalquivir se llegarán a superar los 38ºC.

En cuanto al miércoles y el jueves, el portavoz ha avanzado que serán dos jornadas similares con tiempo "plenamente veraniego". De esta forma, apenas habrá lluvias y las temperaturas subirán con respecto a los días anteriores, que será un ascenso más marcado en el norte de la Península.

De este modo, se alcanzarán valores en algunas zonas de entre 10-15ºC por encima de lo normal y se superarán los 34-36ºC en amplias zonas del país y en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir se llegará a 38-40ºC, sin que se descarte que en el valle del Guadalquivir se pueda superar los 40ºC, en especial el jueves. Respecto a las noches, también serán cálidas y no se bajará de 20ºC en la costa mediterránea en puntos del centro y del sur de la Península.

Para el viernes, Del Campo ha asegurado que aumenta "bastante" la incertidumbre en el pronóstico. Ese día en principio tendrá unas temperaturas similares a las de los días previos y por lo tanto sería de nuevo muy cálido para la época. De cara al fin de semana, avanza que es cuando más incertidumbre hay y "no está muy claro" qué podría pasar, pero que son probables las bajadas en las temperaturas. Además también podría aumentar la probabilidad de precipitaciones en la mitad norte.

Por último, en Canarias también se van a registrar temperaturas más altas de lo habitual durante buena parte de la semana. De este modo, se podrán superar los 35ºC en puntos del archipiélago, sobre todo en el sur de las islas más montañosas y en Fuerteventura. Estas temperaturas van a estar acompañadas de polvo de suspensión que dará lugar a Calima. Además el viento va a soplar con rachas muy fuertes durante este lunes y martes, lo que dejará mal estado de la mar.