El cambio climático será la primera amenaza para la biodiversidad en el 65% de los ecosistemas insulares en 2050. - MNCN-CSIC

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El aumento de las temperaturas y subida del nivel del mar que provoca el cambio climático serán las primeras amenazas para el 65% de los ecosistemas insulares, según una investigación recientemente publicada en la revista PNAS de un equipo internacional en la que participa el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC).

El estudio constituye la primera evaluación global de la exposición al cambio global de las islas de más de un kilómetro cuadrado. Los mapas obtenidos, que muestran los niveles de exposición de las 16.578 islas analizadas, permiten identificar fácilmente los territorios insulares que se enfrentan a las amenazas más graves.

Además del problema climático, los autores apuntan a que los cambios en el uso del suelo constituirán la amenaza principal para el 22% de los ecosistemas insulares, especialmente en el Pacífico (Micronesia y Fiyi), el mar Báltico, la bahía de Bengala y el Sudeste Asiático. Mientras tanto, las invasiones biológicas serán la amenaza predominante para el 13%, algo que según la investigación planteará un riesgo mayor para las islas templadas, como las del norte de Europa.

Por otro lado, el equipo también identifica las regiones que estarán más expuestas a estos riesgos: el 5% de las islas con los valores más altos de exposición al cambio global. Estos puntos críticos se localizan en Seychelles, polinesia francesa), Bangladés, China, Fiyi, Micronesia, Dinamarca, Suecia, India y Japón.

En este sentido, la investigadora del MNCN Ana Benítez ha hecho hincapié en la necesidad de aumentar la protección de las islas en los 31 países identificados entre los que tienen un número "desproporcionadamente alto" de puntos críticos mediante estrategias adaptadas a las circunstancias locales.

"La restauración de ecosistemas y la creación de áreas protegidas figuran entre las soluciones que pueden tanto limitar los impactos del cambio climático como reducir el efecto de las especies exóticas invasoras", ha explicado.

Por su parte, Martin Philippe, también investigador del MNCN, ha puesto en valor los mapas de exposición desarrollados en el marco de esta investigación, que constituyen "herramientas valiosas" para priorizar las acciones de conservación.

"Es desarrollar conjuntos de datos complementarios a los utilizados en este estudio, de modo que puedan incorporarse otras amenazas actualmente infrarrepresentadas, como la contaminación por plásticos, pesticidas y luz artificial, así como la sobreexplotación de los recursos naturales", ha subrayado.

En lo que se refiere a las islas españolas, los autores identifican tres de las 28 estudiadas como puntos críticos de exposición: la isla de Arosa, la de la Toja y la Conejera. En este sentido, indican que la isla de Arosa está afectada de manera similar por el cambio climático, las especies invasoras y los cambios en el uso del suelo.

Mientras tanto, las amenazas principales de las islas de la Toja y Conejera son las especies invasoras y los cambios en los usos del suelo derivados de la urbanización. Según explica el MNCN-CSIC, los resultados de este estudio que lidera el CNRS (Consejo Nacional para la Investigación Científica de Francia), se obtuvieron mediante la combinación de diversos conjuntos de datos ya existentes con modelos originales de evaluación de la vulnerabilidad al cambio global desarrollados a escala mundial para las islas. Además, se elaboraron proyecciones específicas para el año 2050.