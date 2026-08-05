El Cantábrico está más de 3ºC por encima de lo normal y el Mediterráneo occidental, más de 4ºC. - AEMET

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La temperatura del agua del mar Cantábrico está 3ºC por encima de lo normal para estas fechas, mientras que la del Mediterráneo occidental se encuentra a más de 4ºC, según ha señalado este miércoles la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

"Esto provoca noches muy cálidas en la costa y un aumento de la sensación de bochorno por la elevada humedad", ha especificado el organismo estatal a través de un mensaje en su perfil en 'X'.