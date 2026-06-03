El cardenal Cobo, sobre posible reunión con víctimas de abusos: "Hay mil grupos presionando porque quieren ver al Papa"

El arzobispo de Madrid, José Cobo, atiende a los medios durante la visita guiada al montaje de escenarios para la Santa Misa del Papa León XIV en Cibeles. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Cobo, ha explicado que el Papa León XIV no podrá reunirse durante su viaje a España con todas las realidades que lo han pedido. Así se ha pronunciado al ser preguntado por si se producirá un encuentro del Papa con víctimas de abusos en la Iglesia.

"Hay mil grupos que están presionando porque quieren que el Papa se reúna con ellos. El Papa y la delegación vaticana son los que van a empezar a posibilitar esos encuentros. Desde luego, con víctimas, el Papa ya se ha reunido en Roma varias veces y no será la última vez que se reúnan", ha explicado Cobo, este miércoles, en declaraciones a medios de comunicación durante una visita al escenario de la Misa de Cibeles.

"Hay muchísimos tipos de víctimas también, muchísimas realidades y todas están interesadas por ser escuchadas por el Santo Padre", ha apuntado.

En este sentido, ha indicado que el Papa también visitará otras diócesis y que "eso no quiere decir que estas realidades no le interesen al Papa, simplemente que el tiempo es el tiempo".

"Yo creo que este es un tema que la iglesia española sí lleva tiempo trabajando, que en Madrid en concreto llevamos más de 10 años ya con este tema y él también eso lo conoce. Yo creo que eso es lo importante, ver que lo puntual no quita el interés y el poder seguir el tema a largo plazo, que es lo que nos interesa", ha subrayado.

Asimismo, preguntado por si el Papa tendrá alguna oportunidad de hablar con la diáspora cubana, ha insistido en que ha recibido multitud de peticiones y "a todas no podrá recibirlas". "A todos yo les pediría que alcen la mirada", ha indicado.

Sobre las últimas impresiones que le ha trasladado el Papa Prevost de cara a su visita a Madrid, Cobo ha asegurado que el Pontífice "está sorprendido de la expectación, porque solo con los regalos que están llegando, con las peticiones que están llegando, ha sido desbordante". "Yo creo que eso el Papa lo conoce y está sorprendido. Yo creo que no esperaba esta gran acogida de tantos sectores de la sociedad no solo de la Iglesia sino también de fuera", ha recalcado.

Sobre los preparativos, el arzobispo ha asegurado que están trabajando "intensamente" pero llegan "de sobra". "Cómo en las iglesias, cuando ya se pone la cruz, ya quiere decir que todo está más o menos cerrado", ha comentado.

Además, ha explicado que los lugares de acogida ya están cubiertos y que las parroquias, colegios y polideportivos ya han empezado a recibir peregrinos.