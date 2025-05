Los cardenales plantean a León XIV que le ayude sinodalmente un equipo de cardenales, según Omella

El cardenal Juan José Omella en una rueda de prensa en Roma, tras la elección del Papa León XIV. - EUROPA PRESS

Espera que León XIV tenga una relación "fluida" con Trump que ayude a hacer de "puente de paz"

ROMA, 9 (De la enviada especial de Europa Press, Laura Ramírez)

El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, que ha participado estos días en el Cónclave ha avanzado que han planteado al nuevo Papa León XIV que un "equipo" de cardenales le ayude sinodalmente.

"Él ha estado también en el sínodo de la sinodalidad y también nos encontrábamos y veía cómo él también era sensible a toda la problemática que hoy se presenta en el mundo. El tema del hambre, la pobreza, el respeto de la justicia, de los valores humanos, el tema de la mujer, el tema de los pobres. Todo esto él lo lleva en el corazón porque es un buen pastor. Yo creo que a esto intentará dar respuesta con la ayuda también, que eso sí que lo hemos pedido y él lo ve también, que le ayude sinodalmente un colegio de cardenales, un equipo que le ayude para que no ejerza él solo ese ministerio", ha señalado Omella, este viernes, en una rueda de prensa tras la elección del Papa León XIV.

Sobre el Cónclave, Omella ha contado que era la primera vez que entraba a uno y que en ese momento le vino a la mente la película 'Las sandalias del pescador' ('Cónclave' no la ha visto aunque ha asegurado que está leyendo el libro), así como un "cierto temblor" porque era "mucha responsabilidad".

"Esa entrada en procesión a la Capilla Sixtina y ver cómo hacen las votaciones, viendo el Juicio Final. Me impresionó entrar y ver a tanta gente y luego decir aquí tenemos nosotros que decidir quién tiene que guiar la Iglesia", ha comentado, al tiempo que ha revelado que comenzó a rezar: "Señor, que acertemos".

Preguntado por la rapidez con que se ha desarrollado el Cónclave, saliendo elegido el Papa en el segundo día de escrutinios, Omella ha dicho que "nunca se sabe". "Vas viendo por dónde van los resultados. Algunos decían: 'Como no se conocen los cardenales, igual están dos o tres semanas'. Pero nos conocemos más de lo que parece", ha precisado.

Sobre el hecho de estar incomunicados, el cardenal ha recordado que "no tenía ni móvil ni ordenador ni televisión" y ha contado que anoche, cuando ya salieron del Cónclave, pudo conectar un poco la radio. Si bien, frente a las "cábalas" de los medios, Omella ha aclarado que en este caso era "el Espíritu Santo".

"Vosotros tenéis que hacer vuestro trabajo, nosotros hacemos el nuestro, a veces coincidimos y a veces no, no pasa nada, lo bueno es que sigamos confiando, sigamos ayudando a la gente, no los confundamos, no confrontemos", ha pedido el arzobispo de Barcelona.

Del nuevo Papa, León XIV, Omella ha destacado lo que se está comentando desde este jueves sobre su personalidad, "cómo sorprendía su sencillez, su humildad, su manera de expresarse con total normalidad". "Es un hombre espiritual, muy pastor, muy intelectual", ha subrayado.

Además, ha recordado que ha recorrido toda España y que tiene orígenes españoles, y no descarta que pueda viajar a Cataluña con motivo de tres acontecimientos: el milenario de la fundación del monasterio de Montserrat, la inauguración de la Sagrada Familia o incluso la hipotética beatificación y canonización de Antonio Gaudí.

"Muchas actividades. No sé si el Papa lo podrá resumir todo en una o venir tres veces. Lo dejaremos en sus manos", ha comentado.

En el ámbito internacional, Omella espera que el nuevo Papa León XIV tenga una relación "más fluida" con el presidente de EE.UU., Donald Trump, que ayude a hacer de "puente para la paz".

"Con el presidente Trump, me imagino que con el inglés, él nació en Estados Unidos, tendrá una relación más fluida y ojalá sea así. Y todo eso ayude un poco, de alguna manera, en estos momentos, que alguien pueda hacer de puente para la paz en el mundo. Yo creo que eso sería muy bueno, que se puedan encontrar. La Iglesia, en muchos conflictos, a veces ha servido de mediación, directamente el Papa o delegados suyos", ha subrayado.

Sobre si cree que León XIV seguirá la estela de Francisco, Omella ha indicado que él cuando llega a una diócesis se sube al tren que ya está en marcha aportando su carácter y cree que eso es lo que también hará el nuevo Pontífice, pues "ya está en camino una Iglesia que es sinodal, una Iglesia que es evangélica, una Iglesia que quiere dar una respuesta de esperanza al hombre y mujer de este tiempo".