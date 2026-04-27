Carlos del Castillo (eldiario.es), Premio Protección de Datos 2025 en la categoría de Comunicación

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MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El periodista de eldiario.es Carlos del Castillo ha sido reconocido con el Premio Comunicación de Protección de Datos Personales 2025, que concede la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para reconocer trabajos periodísticos que supongan una aportación destacada a la difusión y promoción de los principios de protección de datos entre la ciudadanía y/o fomenten la concienciación de quienes manejan información personal.

Así lo ha dado a conocer este lunes la autoridad pública independiente, que ha informado de que el accésit en la categoría de comunicación ha recaído en Marcelino Abad, periodista en el diario económico 'Cinco Días'.

En cuanto al Premio a las buenas prácticas de cumplimiento normativo y de responsabilidad social en el tratamiento de datos en la modalidad de instituciones, entidades, organismos, órganos y departamentos del sector público ha ido a parar a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía

Asimismo, el Premio a la formación, educación y concienciación en protección de datos ha sido para Miriam Pascual Martín en la Modalidad A, Enseñanzas (Educación infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP, Universidades y otros centros de enseñanza reglada no universitaria); y para Aragón Privacidad, en la Modalidad B, Ciudadanía.

El Premio de investigación en protección de datos personales 'Emilio Aced' ha recaído en Javier Parra Arnau, de la Universidad Politécnica de Cataluña; y el accésit en Leire Escajedo San-Epifanio, de la Universidad del País Vasco (EHU).

Respecto al Premio a la protección de datos personales de colectivos vulnerables y frente a la violencia digital, en la Modalidad A, Protección frente a la violencia digital de género se ha reconocido al Equipo promotor de Tuytu; y en la Modalidad B, Protección de otros colectivos vulnerables a la Asociación de Mulleres con Discapacidade.

Por su parte, el Premio a la difusión del derecho a la protección de datos en redes sociales ha sido para Gonzalo Oliver Martín, mientras que accésit ha recaído en José Francisco Barragán Blanco.

El Premio a la labor de las personas Delegadas de Protección de Datos en la Modalidad pública ha sido para Antoni Herráez Pizarro, del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), al tiempo que Pablo Díaz Ortiz, de laCaixa, ha sido premiado en la Modalidad privada.

Finalmente, Juan Gustavo Corvalán ha sido galardonado con el Premio de privacidad y protección de datos en Iberoamérica. El accésit en esta categoría ha sido para Horacio Roberto Granero.