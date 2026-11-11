Carreteras cortadas, vuelos cancelados y clases suspendidas, primeros efectos del paso de Charles

Lluvia en Vilaflor al paso de la borrasca Charles por Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Carreteras cortas, vuelos cancelados y clases suspendidas son los primeros efectos del paso de la borrasca Charles por la península. Extremadura, Andalucía y Canarias son las tres comunidades que están notando hasta el momento los mayores efectos del temporal de lluvia y viento. En Canrias se han alcanzado rachas de 180 Km/h en el Teide y el Cabildo de La Palma prepara un dispositivo preventivo para evacuar a vecinos del Puerto de Tazacorte por el posible desbordamiento del Barranco de las Angustias.

En Extremadura se ha suspendido la actividad lectiva en toda la comunidad autónoma durante este miércoles en el que está activo el aviso rojo en el norte de Cáceres por lluvias y naranja por fuertes rachas de viento. Asimismo, se mantienen cortadas la CC-146 en el badén de Zarza la Mayor, y la CC-224, en el Puerto de Honduras, entre Cabezuela del Valle y Hervás, por desprendimientos debido a las intensas lluvias de las últimas horas.

En Andalucía, la Universidad de Cádiz ha suspendido la actividad en sus cuatro campus y la de Córdoba ha recomendado extremar precauciones. El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha empezado a repartir materiales y elementos de contención, como sacos y barreras, para dirigir el agua y evitar que pueda entrar en viviendas y edificios, en enclaves que presentan mayor riesgo de acumulación de agua y las naviera que operan desde el Puerto de Tarifa han cancelado las salidas previstas desde las 14 por el temporal en el Estrecho.

El temporal también ha obligado a suspender las manifestaciones convocadas en ciudades de Cádiz con motivo de la huelga general. En Rota y La Línea han sido canceladas y la de la capital ha sido pospuesta al domingo.

En Granada, en Sierra Nevada se han registrado rachas de viento de 130 km/h y Sevilla es otra de las provincia andaluzas con afección importante por las lluvias y 23 municipos han registrado incidencias por lluvias e inundaciones.

En Canarias, las primeras horas del paso de la borrasca 'Charles' por Tenerife ha dejado rachas de viento de hasta 180 kilómetros por hora en el entorno del Parque Nacional del Teide, así como diversas incidencias relacionadas con el viento y las precipitaciones en distintos puntos de la isla.

Las condiciones meteorológicas más adversas se han registrado en el Parque Nacional del Teide y la Corona Forestal y también se han producido afecciones en la Isla Baja, el suroeste de Tenerife y los municipios de Granadilla de Abona, Arico y las zonas altas de San Miguel de Abona, además de la franja comprendida entre Santiago del Teide y San Juan de la Rambla.

Asimismo, la borrasca ha dejado ya al menos doce vuelos cancelados y seis desvíos en los aeropuertos de Tenerife Norte y La Palma, según datos de Aena.Y, en La Palma prepara un dispositivo preventivo para evacuar a vecinos del Puerto de Tazacorte por el posible desbordamiento del Barranco de las Angustias ante el aumento del caudal.

En Castilla y León, la situación en Piedralaves (Ávila) ha mejorado después de una "buena noche" sin lluvias tan intensas como en las jornadas previas lo que ha provocado una reducción en tres metros del nivel de agua embalsada en el Horcajo. La localidad fue desalojada ayer ante el riesgo de colapso de la presa. La previsión apunta a que, a partir de las 12 horas, las precipitaciones se intensifiquen por la entrada de la borrasca Charles, que trae aparejadas fuertes rachas de viento.