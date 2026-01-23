Carreteras y vías cortadas, ferris y vuelos cancelados y clases suspendidas, efectos de la borrasca Ingrid

Nieve en las montañas de Lugo. - DIPUTACIÓN DE LUGO

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Carreteras y vías cortadas, embolsamiento de camiones, ferris y vuelos cancelados, y clases suspendidas son los primeros efectos de la borrasca Ingrid que cruzará la península a lo largo del fin de semana. Los efectos se notan ya desde Andalucía, a Galicia, pasando por Zamora.

La nieve afecta ya 64 carreteras, cinco de ellas pertenecientes a la red principal y el resto a carreteras secundarias, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT). La zona más afectada por el momento es la mitad norte penínsular, pero tambien hay vías afectadas ya en Andalucía.

De la red principal, es obligatorio el uso de cadenas en la A-6 entre Combarros (León) y en Pedrafita do Cebreiro (Lugo). Además, la DGT ha prohibido el acceso a camiones en la A-52 entre Requejo y A Canda, provincias de Zamora y Ourense.

Además, son transitables con precaución la AG-53 en Dozón, en Pontevedra, la A-66 en Cembranos, en León, y la AP-66 entre El Reundu, en el Principado de Asturias, y Caldas de Luna, en la provincia de León.

El tráfico de camiones se ha visto también restringido en numerosas carreteras del centro peninsular y al menos un millar de vehículos pesados han estado embolsados desde primera hora la mañana. La nieve ha obligado a paralizar el tráfico de 600 camiones en la provincia de León y otros 400 en la de Zamora. Las autovías A-6 y A-66 son alguna de las más afectadas.

El tráfico ferroviario también se está resintiendo a consecuencia de la borrasca, y Adif ha informado de la interrupción del servicio entre Montoro y Villa del Río (Córdoba-Linares-Baeza) por acumulación de agua en las vías. En la línea de ancho métrico Gijón-Cudillero, se encuentra suspendida la circulación entre Cudillero y Pravia por la caída de un árbol sobre la infraestructura, aunque se han puesto autobuses para transportar a los viajeros.

Asimismo, se encuentra interrumpida la circulación entre Canabal y Os Peares (Ourense-Monforte de Lemos) por una falta de tensión en catenaria. Entre Reus y Riba-Roja d'Ebre (de la línea Zaragoza-Reus), la circulación está cortada por acumulación de agua en la infraestructura.

DESEMBALSES

Las precipitaciones caídas en forma de nieve y lluvia están obligando a realizar desembalses preventivos como el previsto en el pantano de Pontón Alto de Segovia. Esta decisión responde a la acumulación de nieve en las zonas altas, a las precipitaciones recientes y a las previsiones meteorológicas para los próximos días, así como al riesgo de un deshielo rápido que podría aumentar el caudal del río aguas abajo de la presa.

Galicia está siendo una de las comunidades más castigadas y la Xunta ha ordenado la cancelación de la actividad lectiva en los centros educativos y escuelas infantiles de Orense, gran parte de Lugo e interior de Pontevedra por la previsión de nevadas. La comunidad mantiene activado además el aviso rojo en el litoral de A Coruña por olas que podrían alcanzar los 9 metros.

Además, la borrasca ha dejado un reguero de incidencias en las últimas horas en la comunidad gallega, desde caídas de árboles que han dificultado la circulación, a salidas de vía de vehículos a causa de la nieve, y varios vuelos suspendidos por los fuertes vientos que han alcanzado los 110km/h y que han provocado el desprendimiento de parte de la cubierta del Hospital Montecelo en Pontevedra. En Santiago de Compostela, varias personas han resultados heridas en el accidente entre varios vehículos durante una granizada.

Además se han registrado dos accidentes múltiples en el área de Santiago de Compostela a primera hora de este viernes coincidiendo con una granizada. Varias personas han resultado heridas en ambos siniestros en los que se han visto implicados cuatro vehículos en cada uno de ellos.

Por su parte, la Junta Andaluza ha declarado la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en toda la comunidad y el 112 ha pedido los ciudadanos "no bajar la guardia" ante la lluvia, el viento y la nieve.

Hasta el momento, se ha procedido a cancelar ferris del puerto de Tarifa a Tánger. Tanto Africa Morocco Link (AML) como Balearia han anunciado ya estas suspensiones debido a las condiciones meteorológicas adversas que se esperan en esta jornada.

Además, el transporte ferroviario en la comunidad se está resintiendo y Renfe ha establecido un servicio alternativo para los viajeros de los trenes Media Distancia que discurren entre Córdoba y Jaén. Las provincias de Cádiz, Córdoba y Jaén tienen también cerradas carreteras por inundación de la calzada.

En Castilla y León, los mayores problemas se concentran en la provincia leonesa donde la capital ha declarado el nivel 1 de emergencia municipal del Plan de Nevadas. Y, en Soria, ocho corredores de la provincia tendrán restricciones desde las 15.00 horas a camiones de más de 7.500 kilos ante la previsión de nieve. Esto supone la práctica totalidad de las carreteras estatales de la provincia, así como la CL-101 entre Almazán y Ágreda, muy utilizada por los vehículos pesados que viajan entre Madrid y Navarra.

Los corredores de la provincia afectados son la A-2, la A-11, la A-15, la N-111, la N-111, la N-234 y la citada CL-101, si bien quedan exentos los vehículos de emergencias, los de auxilio en vías públicas y los destinados a la vialidad invernal, y se prevén autorizaciones excepcionales en supuestos justificados por razones de seguridad o emergencia.