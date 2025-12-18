Casi un 20% de conductores reconoce ponerse al volante tras beber alcohol en las fiestas de Navidad, según un estudio

Tráfico durante la operación salida por el puente de la Constitución en la carretera A6, a 5 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes, 5 de diciembre, a partir de las 15.00 horas, hasta la - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un 19% de los conductores reconoce que utiliza su vehículo tras beber alcohol durante las fiestas de Navidad, lo que supone 5,2 millones de personas, según una encuesta a 1.700 conductores enmarcada en la campaña 'En Navidad, conducción responsable', de la Fundación Línea Directa.

Además, el 45% de los que consumieron alcohol y luego condujeron lo hicieron en cenas de empresa, Fin de Año (37%) y Nochebuena (37%). Un 57% de los conductores que bebieron y usaron después su coche no les pareció peligroso y "no percibieron riesgos distintos a los habituales".

Según el estudio, el momento preferido para consumir alcohol en los encuentros de empresa es durante la propia cena (61%), seguido del aperitivo que precede a esos encuentros (48%) y en un momento posterior (26%), en el que se suelen elegir combinados. Así, el 22% de los entrevistados que consumen alcohol lo hacen en dos de estos momentos y alrededor del 7% en los tres.

Por tipo de bebida, las más habituales suelen ser cerveza, vino o similar y, en menor, medida, copas o combinados. El 7% de los que optaron por esta última opción reconocen haber consumido más de tres copas.

Las comunidades con mayor porcentaje de conductores que admiten conducir en estas fechas tras haber bebido alcohol son Cantabria (25%), Comunidad Valenciana (24,8%) y Baleares (24,5%), mientras que Castilla y León (8,2%), La Rioja (8,8%) y Castilla-La Mancha (10,3%) son las que cuentan con las cifras más bajas. La media nacional se encuentra en el 18,6% de los automovilistas.

Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), el 34% de los conductores fallecidos en accidente de tráfico en 2024 dieron positivo en alcohol; el 23% registraron una tasa de alcoholemia delictiva (1,2 g/l en sangre); y el 22% del total de los conductores fallecidos con positivo en sustancias habían combinado el alcohol con el consumo de drogas, psicofármacos o ambos a la vez.

Por otra parte, según datos de la DGT, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizó 5,6 millones de controles preventivos de alcohol durante el último año con datos disponibles. De ellas, un 1,2% resultaron positivas, un dato relevante.

Finalmente, el 65% de los conductores reconoce que no utilizan su coche tras haber bebido por miedo a las sanciones o a sufrir un accidente y el 96% cree que están justificados, aunque el 35% también les atribuye cierto afán recaudatorio.