Casi 500 misioneros españoles esperan al Papa en Perú: "Hay mucha expectación"

Buenos Aires, Argentina: IPA91068332 - Pope Leo XIV at the Monumento de los Españoles, where a Holy Mass was celebrated at the Papa Leon Church in Buenos Aires, Argentina - Gregorio Gastaldi Llames Massini / Zuma Press / Eu

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV llega este miércoles a Perú en la tercera etapa de su viaje por América, un país donde ha sido misionero durante más de 20 años, donde ha sido ordenado obispo y donde le esperan 494 misioneros españoles.

Según ha señalado Obras Misionales Pontificias (OMP), entre las actividades programadas, el domingo celebrará una Eucaristía en Pucallpa y mantendrá un encuentro con misioneros y pueblos originarios de los vicariatos apostólicos de la región amazónica.

Pucallpa es uno de los 8 vicariatos apostólicos que tiene Perú (junto a Iquitos, Jaén en Perú, Puerto Maldonado, Requena, Yurimaguas, San José del Amazonas, San Ramón). Forman parte de los 1.132 territorios de misión que tiene la Iglesia, que dependen del Dicasterio para la Evangelización.

"En su mayoría son zonas inmensas, encomendadas por la Santa Sede a diversas congregaciones misioneras, donde han dado la vida decenas de misioneros españoles", ha señalado OMP.

De la misma manera, ha indicado que estos vicariatos son circunscripciones eclesiásticas "muy precarias", que no llegan a ser diócesis, ya que "no tienen recursos humanos ni económicos para poder sostenerse". "Y por ello, necesitan el apoyo de toda la Iglesia", ha añadido.

En los últimos 50 años, OMP ha distribuido entre estos ocho vicariatos más de 32 millones de dólares, que han servido, por ejemplo, para construir 422 capillas y 73 parroquias en diferentes comunidades dispersas por el Amazonas, 84 casas para los misioneros, 40 centros misioneros y dos seminarios mayores, entre otras acciones.

La visita ha generado "expectación" entre los religiosos españoles destinados en diferentes puntos de la geografía peruana. El sacerdote salmantino José Luis Calvo, misionero en Perú desde 2011, asistirá a la ceremonia de clausura en Lima.

A la capital también asistirá Maria del Carmen Yugueros, de las Hermanitas de los Pobres, que acogen a los ancianos más desfavorecidos. Ella viajará más de 1.200 kilómetros para asistir a los actos.

Mientras, la misionera del Instituto Secular de las Cruzadas de Santa María, Lourdes Redondo, ha asegurado que en Chiclayo "se está haciendo mucho esfuerzo" porque la infraestructura de "no es como la España". "Hay mucha expectación por la venida del Papa, más aquí en Chiclayo, por ser su ciudad; y en la universidad, por ser la universidad del Papa", ha agregado.

Esta misionera participará en el encuentro con religiosos, sacerdotes y agentes de pastoral. "Tenemos encima, además, la amenaza del fenómeno 'Niño', con fuertes lluvias en toda esta zona que, como no está preparada para ello (es zona desértica donde no llueve y por lo tanto no hay alcantarillado). Estamos rezando para que no pase mucho", ha afirmado.

"ESTO VA A SER UNA LOCURA"

Por su parte, desde San José del Amazonas el sacerdote del Instituto Español de Misiones Extranjeras Javier Pla ha indicado que en esa zona "se espera al Papa con mucha ilusión, con el plus de su nacionalidad también peruana". "Esto va a ser una locura", ha augurado.

Finalmente, hasta Pucallpa se desplazará el sacerdote burgalés Ricardo García, que irá desde el vicariato de San Ramón junto a 160 personas de cuatro parroquias. De su zona también asistirán 300 jóvenes nativos de uno de los albergues que la Iglesia católica sostiene allí.

"Para nosotros va a ser un encuentro gozoso con León XIV, aunque el viaje es largo, pues tenemos 16 horas en bote desde Atalaya (los de Oventeni tienen 7 horas más en carro por caminos) a Pucallpa por el río Ucayali, uno de los que forman el Amazonas", ha expuesto.