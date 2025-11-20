Casi el 68% de menores de 10 a 15 años usa teléfono móvil, 1,7 puntos menos que en 2024, según el INE

Archivo - Una mujer realiza una transferencia bancaria con su teléfono móvil, a 10 de enero de 2025, en Madrid (España). La banca debe ofrecer desde ayer, transferencias de dinero instantáneas al mismo precio que las normales, de acuerdo con el calendario - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 67,9% de los menores de 10 a 15 años usa teléfono móvil, lo que supone 1,7 puntos menos que en 2024, según la 'Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los Hogares' del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los mayores descensos en el uso del teléfono móvil se observan en las edades de 10 y 11 años, con bajadas de 3,7 y 4 puntos, respectivamente, respecto a 2024.

Los resultados definitivos de este estudio anual muestran que, en cambio, el 96,9% de los menores usaba ordenador, 1,1 puntos más que en 2024; y el 96,5% navegaba por Internet, 0,5 puntos más.

La encuesta --realizada del 31 de marzo al 13 de julio-- revela también que el 37,9% de las personas de 16 a 74 años han utilizado alguna herramienta de Inteligencia Artificial Generativa (IA). El 39,9% de los hombres utiliza herramientas de IA frente al 35,9% de las mujeres.

Respecto a las habilidades digitales, el 66,5% de las personas de 16 a 74 años las posee básicas o avanzadas, 0,3 puntos más que en 2023 (último año con información sobre estas habilidades). La diferencia por sexo entre hombres y mujeres asciende a 3,2 puntos, en comparación con los 0,6 puntos de 2023.

En relación con el equipamiento tecnológico, el 99,7% de los hogares con al menos un miembro entre 16 y 74 años cuenta con algún tipo de teléfono (fijo y/o móvil) y el 49,0% con ambos; un 0,3% dispone únicamente de fijo y un 50,3% exclusivamente teléfono móvil.

Asimismo, el 83,8% de los hogares tiene algún tipo de ordenador (de sobremesa, portátil, tablet, etc.), 0,8 puntos más que en 2024; y el 97,4% disponía de acceso a Internet por banda ancha fija y/o móvil (frente al 96,8% en 2024). Del total, el 86,8% cuenta con conexión de banda ancha fija (fibra óptica, cable, ADSL, etc.), mientras que el 10,7% accede únicamente a través de conexión móvil (3G, 4G o 5G).

En este contexto, el estudio señala que el 96,3% de las personas de 16 a 74 años utilizó Internet en los tres últimos meses (0,5 puntos más que en 2024) y el 92,5% lo usó diariamente (1,0 puntos más).

Por su parte, el 59,6% compró por Internet en los tres últimos meses por motivos particulares, 2,9 puntos más que en 2024. El 96% de las personas de 16 a 74 años realizó alguna actividad relacionada con la comunicación, el 87,9% con la información y el 74,7% con la banca por internet.