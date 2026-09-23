Casi 700 pastores evangélicos han fallecido sin posibilidad legal de cotizar, según FEREDE

Archivo - Una Iglesia evangélica. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.200 pastores desarrollaron su ministerio durante el franquismo y la transición sin posibilidad legal de cotizar, y casi 700 de ellos han fallecido sin ver reconocido este derecho y dejando a sus viudas en situación de "desamparo", según ha advertido la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE).

Así lo ha indicado FEREDE después de que el Gobierno aprobara este martes el reconocimiento del tiempo cotizado para los pastores evangélicos y ministros adventistas que desarrollaron su labor antes de su inclusión oficial en el Régimen General de la Seguridad Social.

La secretaria ejecutiva de FEREDE, Carolina Bueno, ha manifestado su "alegría" aunque "contenida", a la espera de conocer los detalles del texto aprobado por el Consejo de Ministros.

Bueno ha declarado que ven "cumplida esta promesa tras tantos años de trabajo, esfuerzo y peticiones", aunque ha insistido en mantener una postura prudente hasta conocer el alcance concreto de la norma.

La responsable de la federación ha recordado que la aprobación del Real Decreto cierra un litigio que ha durado más de una década en materia de libertad religiosa en España, tras las condenas firmes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2012 y del Tribunal Supremo en 2017.

En concreto, recuerda que el 3 de abril de 2012, el TEDH condenó a España por discriminación religiosa en el caso del pastor Francisco Manzanas Martín, al denegarle una pensión de jubilación por no computársele como cotizados los años de ministerio anteriores a 1999, mientras la legislación permitía ese cómputo a sacerdotes católicos.

En este sentido, Bueno ha subrayado que esta aprobación supone algo "histórico" pero ha añadido que podrán hablar de verdadera reparación cuando puedan verificar que el texto "responde a las sentencias judiciales y a las legítimas expectativas de los ministros jubilados".

FEREDE ha precisado que una vez que dispongan del texto completo, cuando se publique en el BOE, orientarán a las iglesias y pastores afectados sobre los trámites a seguir.