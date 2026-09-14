Casi el 80% de españoles piden un Pacto de Estado para hacer frente a las emergencias del cambio climático

Dos bomberos durante las labores de extinción de un incendio forestal, la carretera nacional 525, a 15 de agosto de 2026, en O Riós, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un 79% de los españoles consideran que es necesario un Pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas para hacer frente a las emergencias del cambio climático, según el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de este mes de septiembre. Eso sí, un 7,5% opina que no es necesario y un 9,5%, que depende de la evolución de la situación.

En líneas generales, casi todos los españoles dicen estar preocupados por los incendios que han tenido lugar este verano (en 78,2%, mucho; y un 20%, bastante). El porcentaje es algo más bajo cuando son cuestionados sobre el cambio climático. Un 80,8% dice estar preocupado por este tema (un 49%, mucho; y un 31,8%, bastante). En este sentido, hay un 17,8% a los que les preocupa regular (0,6%), poco (10,5%) o nada (6,7%).

En total, un 10% afirma que se ha visto afectado personalmente o ha tenido familia impactada por los fuegos de los pasados meses (frente a un 89,9% que dice que no se ha visto afectado). Sin embargo, el porcentaje de españoles que cree que se podría verse afectado personalmente o tener familia impactada por este tema en el futuro asciende al 74,3% de los encuestados (en comparación, un 21,9% opina lo contrario).

De acuerdo con el CIS, las opiniones están bastante divididas en cuanto a qué administración tendría que tener las competencias en esta materia. Por un lado, el 40,5% dice que las comunidades autónomas (CCAA) deben seguir teniendo las competencias principales para prevenir la aparición de estos fuegos y luchar contra ellos. Por otro, un 40,7%, cree que deben pasar el Gobierno central.