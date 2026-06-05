Casi 2 millones de asistentes, 5.000 periodistas y 25 millones de coste, cifras del viaje de León XIV a España

Varias personas trabajan en el montaje de escenarios para la Santa Misa del Papa León XIV en Cibeles. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV llegará este sábado a España para realizar un viaje apostólico de siete días, en el que recorrerá Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, con una apretada agenda de unos 30 actos oficiales y encuentros, y eventos multitudinarios en los que se esperan cerca de 2 millones de asistentes. Para cubrir informativamente esta visita, que costará en torno a 25 millones de euros, se han acreditado unos 5.000 periodistas.

Respecto a los asistentes, los organizadores prevén que el evento más multitudinario sea la Misa de Cibeles, donde se espera la presencia de hasta 1 millón de personas; 600.000 jóvenes en la vigilia de la Plaza de Lima; hasta 70.000 miembros de la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu; 40.000 inscritos en el Estadio Olímpico Lluís Companys; 8.000 invitados a la Sagrada Familia; 36.000 a la Misa en el Estadio de Gran Canaria y 25.000 en la misa de Tenerife.

La visita tendrá un coste de 25 millones de euros, según calculan los coordinadores y un retorno de más de 150 millones para la economía del país. Además, se han apuntado para cubrirla informativamente unos 5.000 periodistas, según han informado a Europa Press fuentes de la organización.

Para garantizar el buen desarrollo de la visita a Madrid, habrá más de 14.000 efectivos de seguridad y un millar de sanitarios que vigilarán los actos multitudinarios, un dispositivo nunca antes visto en la historia democrática de España para garantizar el buen desarrollo de la visita. En Cataluña, también hay preparado un amplio dispositivo que incluye a 5.600 agentes de los Mossos y 500 guardias urbanos. Además, habrá 17.000 voluntarios.

Si se suman los trayectos en línea recta entre ciudades, el Pontífice recorrerá 2.500 kilómetros y solo en Madrid, casi 20 kilómetros en Papamóvil por la ciudad para estar cerca de la gente. En concreto, utilizará dos papamóviles y tres vehículos eléctricos a lo largo de su estancia.

7 DÍAS, 30 ACTOS Y 12 DISCURSOS

En total, serán 7 días de viaje con una agenda medida al milímetro en la que hay contemplados hasta 30 actos oficiales y encuentros --sin contar las visitas privadas que pueda añadir-- y en los que pronunciará 12 discursos, cinco homilías y cinco saludos. Además, se reunirá una vez en privado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque se encontrará con él en al menos cinco ocasiones.

Para recibir al Papa, los jardines de Madrid se han decorado con 100.000 flores, entre petunias, tagetes, alegrías guineanas, margaritas africanas, girasoles o diferentes variedades de zinnias.

En cuanto a los actos, el Papa visitará el centro CEDIA de Cáritas, donde acompañan al año a más de 2.500 personas sin hogar.

En la Misa del Corpus Christi, en Cibeles, 2.300 ministros distribuirán la comunión utilizando el mismo número de píxides (recipientes para la comunión) con 200 hostias consagradas en cada uno. Tras la Misa, el Pontífice irá en procesión tras la custodia y realizará un recorrido de 3.355 metros.

El coro y orquesta contará con cerca de 400 componentes: Orquesta y Coro de la JMJ, Coro de San Juan de Ávila, Escolanía del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, Escolanía de la Abadía de la Santa Cruz y Escolanía de la JMJ.

72 PANTALLAS Y 90 FUENTES

Entre Cibeles y Plaza de Lima se han instalado 72 pantallas (42 en Cibeles y 30 en la Vigilia de los Jóvenes). En este último evento habrá también casi 1.300 altavoces distribuidos por todo el recorrido, 90 fuentes de agua y 1.300 sanitarios.

Ya en Barcelona, en el centro penitenciario Brians 1, el Papa tendrá un encuentro con unos 70 reclusos en el auditorio donde se celebra la misa cada domingo; y en la Vigilia de Oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys le esperarán hasta 40.000 personas. Además, la basílica de la Sagrada Familia ha distribuido 8.000 invitaciones.

El Papa celebrará una misa con motivo del centenario de la muerte de Antoni Gaudí e inaugurará la torre de Jesucristo, el punto más alto del templo, con 172,5 metros. En total, el templo está formado por 18 torres, 12 por los apóstoles, cuatro sobre el crucero (evangelistas), una sobre el ábside (Virgen) y la torre-cimborrio central dedicada a Jesús.

A su llegada a Gran Canaria, en el Puerto de Arguineguín, se encontrará con 1.800 personas de familias migrantes con sus niños, y en el Estadio de Gran Canaria, con hasta 32.000. En Tenerife, visitará el Centro 'Las Raíces', donde actualmente están acogidos 753 migrantes y en la misa de despedida en el Puerto de la Cruz, tres cayucos acompañarán al Papa junto al altar para visibilizar el drama humanitario de esta ruta migratoria.