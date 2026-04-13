Casi la mitad de los peces de agua dulce europeos están en peligro de extinción, según la Lista Roja de la UICN

Río Meno en Alemania. - Europa Press/Contacto/Matias Basualdo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Casi seis de cada diez especies de peces de agua dulce europeas presentan un elevado grado de preocupación para la conservación, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que este lunes ha publicado la Lista Roja Europea actualizada de Peces de Agua Dulce.

Para llegar a esta conclusión, la institución ha analizado 558 especies nativas. De ellas, el 42% están amenazadas de extinción, mientras que un 18% adicional se clasifican como Casi Amenazadas. El estudio, elaborado gracias a la colaboración de más de 135 expertos de más de 30 países, muestra que la proporción de especies amenazadas ha aumentado un 5% desde 2011 y que hay "escasas evidencias" de recuperación en la región.

De acuerdo con la UICN, las especies migratorias se enfrentan a presiones "especialmente agudas". En este sentido, alrededor del 39% de los peces migratorios de agua dulce están disminuyendo. En comparación, el porcentaje de especies no migratorias en la misma situación es de aproximadamente el 14%. A juicio de la institución, esta disparidad evidencia el efecto "devastador" de las barreras al movimiento de los peces, como las presas y los diques.

Asimismo, la evaluación también identifica a los sistemas kársticos como el hábitat más amenazado: más del 90% de las especies de peces residentes en ellos están en peligro. Paralelamente, los manantiales de agua dulce y los ríos y arroyos intermitentes también se encuentran bajo una fuerte presión. Cada uno de estos hábitats alberga cerca del 54% de las especies amenazadas.

"Muchos de estos sistemas sensibles se concentran en la Europa mediterránea, donde el estrés hídrico y el acelerado cambio climático agravan las amenazas existentes", ha advertido la UICN.

Por esta parte, la institución ha avisado de que los factores que impulsan el declive son diversos y que a menudo se superponen. Eso sí, la modificación del hábitat mediante represas y otras barreras físicas es la amenaza más generalizada y afecta al 69% de las especies evaluadas.

La UICN recalca que los peces de agua dulce constituyen el grupo de vertebrados más diverso del planeta y que son indicadores clave de la salud de los ecosistemas.

"El deterioro de las poblaciones de peces de agua dulce señala un declive generalizado del ecosistema. Sin una acción urgente y coordinada para abordar la pérdida de hábitat, la contaminación, las especies invasoras y el cambio climático, Europa corre el riesgo de perder una parte significativa de su biodiversidad acuática en una generación", ha advertido.