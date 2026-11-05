Casi siete de cada diez españoles apoyan eliminar los pesticidas de la agricultura, según un sondeo de PAN Europe

Archivo - Labores de recogida de la uva en los viñedos de las bodegas González Byass de Jerez de la Frontera (Cádiz). A 8 de agosto de 2026 en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 68% de las personas encuestadas en España defiende eliminar progresivamente el uso de pesticidas en la agricultura, según un sondeo de YouGov encargado por PAN Europe en siete países europeos y publicado este jueves. Asimismo, la consulta refleja un amplio rechazo a las autorizaciones de duración ilimitada que plantea la Comisión Europea en su propuesta de simplificación de la normativa sobre seguridad alimentaria.

YouGov tomó muestra representativas de 1.000 adultos por país (Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Polonia, Rumanía y España). El estudio utilizó el voto en las últimas elecciones nacionales para clasificar las filiaciones políticas de los encuestados y analizar la opinión pública por país.

En concreto, el 94% de los encuestados en España se opone a esta duración ilimitada y el 50% quiere, además, que las autorizaciones sean revisadas con más frecuencia de lo que marca la ley en la actualidad. El rechazo se extiende a los votantes de las cuatro formaciones citadas en el sondeo: el 94% de los del PP, el 95% de los del PSOE, el 93% de los de Vox y el 95% de los de Sumar.

Además, tres de cada cuatro encuestados en España (75%) opinan que, a la hora de decidir si se aprueba o no un pesticida, la protección de la salud debe ser la primera consideración, muy por delante de otros factores. Según el sondeo, ningún grupo de votantes en ninguno de los países estudiados sitúa los criterios económicos o agronómicos entre sus principales prioridades.

En los demás países se observa un patrón similar, con una oposición a las autorizaciones ilimitadas que oscila entre el 90% y el 96%. Asimismo, la opción que reúne más apoyos es que los fabricantes y vendedores de pesticidas asuman todos los costes derivados de sus impactos.

"INQUIETUD" DE LOS ECOLOGISTAS

Estos resultados "chocan" con la propuesta legislativa Ómnibus de Seguridad Alimentaria y de Piensos (Ómnibus X) de la Comisión Europea, según Ecologistas en Acción. La organización advierte de que podría "potenciar" el uso de estas sustancias tóxicas en la UE, así como "debilitar enormemente" la protección de la salud humana y del medioambiente frente a sus riesgos.

Los ecologistas denuncian que la propuesta recoge, entre otras medidas, la concesión de autorizaciones "ilimitadas" a los pesticidas, "sin que pueda revisarse la autorización de estas sustancias cada cierto tiempo" en función de las nuevas evidencias científicas sobre sus riesgos para la salud o el medioambiente.

Según la ONG, la propuesta será votada en diciembre en el Parlamento Europeo tras su reciente paso por el Consejo de la Unión Europea (UE). La organización ha manifestado su "inquietud" por el resultado de la votación y ha señalado que se ha conocido un borrador que aboga, entre otras medidas, por conceder esa autorización ilimitada a cerca de 200 pesticidas, prácticamente la mitad de los que se emplean en la UE.

Ecologistas en Acción ha afirmado que incluso la propia Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha manifestado su oposición al Ómnibus. Según la organización, también lo han hecho otras entidades, como Parkinson Europe, que representa a 20 organizaciones nacionales de la UE dedicadas a defender los intereses de las personas con esta enfermedad y a promover su prevención.

Además, centenares de científicos e investigadores internacionales han expresado su rechazo a la propuesta a través de una carta dirigida al Parlamento Europeo, impulsada desde la Universidad de Leiden, en la que instan a paralizar su tramitación.

En el texto, denuncian los "graves riesgos" que entraña la normativa propuesta y critican "su precipitación y falta de garantías, así como el desprecio del conocimiento científico" sobre los efectos de estas sustancias tóxicas. En este sentido, solicitan que, antes de adoptar decisiones, se realice una adecuada evaluación de impacto.

Ecologistas en Acción también ha citado un informe reciente de Corporate Europe Observatory, que denuncia que "el 'lobby' de los pesticidas no se habría limitado a ejercer presión sobre la propuesta del ómnibus sino que, yendo más allá, habría llegado a redactar partes de la misma".

"UN RETROCESO SIN PRECEDENTES"

El responsable de la iniciativa Hogar sin Tóxicos, Carlos de Prada, cuya organización colabora con PAN Europe en la difusión de esta problemática en España, ha denunciado que "aprobar medidas como esa supondría un retroceso sin precedentes en la protección de la salud humana y del medioambiente que, aunque con deficiencias, brinda el actual Reglamento de pesticidas".

"Un desprecio, además, al sentir de la población que, como han reflejado las diversas consultas realizadas hasta ahora, está muy preocupada por la presencia de estas sustancias tóxicas en los alimentos", ha recalcado.

A su juicio, "sólo la influencia ilegítima que han ejercido ciertas empresas puede explicar lo que está sucediendo". También ha lamentado que ni las organizaciones de la sociedad civil ni la comunidad científica dispongan de los recursos de las grandes empresas para influir en la política europea, pese a defender, según ha señalado, la evidencia y el bien común.

Por su parte, la portavoz de Ecologistas en Acción, Kistiñe García, cuya ONG también colabora con PAN Europe, ha lamentado que la propuesta de desregulación de los plaguicidas "se abra paso en el Parlamento Europeo de la mano de grupos políticos que no escuchan la opinión de sus propios votantes y de la ciencia".

"Como muestra la encuesta, la oposición a los pesticidas es transversal, con independencia del color político", ha subrayado.

García ha recalcado que "se está desoyendo la voz de la ciencia de forma temeraria, dentro de una estrategia desreguladora que busca erosionar la legislación vigente, anteponiendo los intereses particulares de algunas industrias fabricantes de venenos agrarios a la salud humana y de los ecosistemas".