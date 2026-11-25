Archivo - Un bombero forestal durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 31 de julio de 2026, en Veguellina, León, Castilla y León (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las catástrofes naturales registradas en España en 2025 generaron un impacto económico de unos 4.015 millones de euros, una caída del PIB de 1.251 millones, más de 22.000 empleos destruidos y 64 fallecidos --por encima del umbral crítico del siglo XXI--, mientras el país sigue sin completar la transposición de la directiva europea CER sobre infraestructuras críticas, según el Barómetro de las Catástrofes presentado este miércoles en Madrid por la Asociación Cluster Catástrofes.

De esos más de 4.000 millones de impacto económico, más de la mitad --2.364 millones de euros-- fue coste asegurado, mientras que 1.578 millones correspondieron a coste no asegurado, que se estimó en 782 millones en daños directos no cubiertos y 796 millones en impacto sobre el PIB de empresas sin póliza.

A esta factura se sumaron 72,7 millones de euros de gasto de emergencia asumidos por los servicios de primera intervención (Protección Civil, Unidad Militar de Emergencias (UME) y Cruz Roja), Tragsa y los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Por fechas, el Barómetro especifica que mayo, junio y julio acumularon casi la mitad (48%) de las indemnizaciones del año.

A partir de la aplicación de la metodología Input-Output a los registros del Consorcio de Compensación de Seguros y Agroseguro, el informe estima que las empresas españolas sufrieron una pérdida de facturación de 1.716 millones de euros. Esta paralización se trasladó al conjunto de la economía, lo que restó 1.251 millones de euros al PIB. En el mercado laboral, la pérdida de más de 22.000 empleos equivalentes a jornada completa se repartió entre 8.000 puestos directos, 9.000 indirectos en empresas proveedoras y 5.000 inducidos.

Por ramas de actividad, el sector agrícola y ganadero concentró casi todas las pérdidas directas de renta (en torno al 99%) del total. En términos de empleo, las actividades agroindustriales --tanto en el sector primario (9.550 empleos) como en la industria agroalimentaria-- sufrieron la destrucción de 10.850 puestos de trabajo, seguidas del comercio (3.780 empleos) y los servicios auxiliares a empresas (1.090).

En cuanto al PIB, el mayor peso agregado recayó en la agricultura y pesca (433 millones) y el comercio (178 millones), seguidas de otras actividades como la energía, el alojamiento y la restauración (490 millones). En este ámbito, el Barómetro constata el papel amortiguador del seguro ante el cambio climático y afirma que "incrementar en tan solo un punto porcentual el grado de aseguramiento empresarial reduciría en un 2,6% el impacto económico total, evitando 33 millones de euros de caída del PIB, 44 millones en pérdidas de facturación y preservando 600 puestos de trabajo".

EL PEDRISCO CONCENTRÓ UNO DE CADA DOS EUROS INDEMNIZADOS

Por tipo de fenómeno, el estudio especifica que el pedrisco concentró uno de cada dos euros indemnizados. De hecho, los pedriscos estivales (234 millones) y primaverales (185 millones) lideraron los episodios más costosos del año. En este sentido, destacó sobre todo el mes de junio, que batió el récord de superficie dañada por granizo de la última década con 415.350 hectáreas afectadas.

Tras el pedrisco, las inundaciones representaron el 31% del coste asegurado total, mientras que la sequía y las heladas tuvieron un peso "atípicamente bajo" del 1% cada una.

De estas catástrofes naturales, las altas temperaturas encabezaron las causas de mortalidad por este motivo con 27 fallecidos (el 42,19% del total), seguidas de las inundaciones (12 víctimas, el 18,75%), los temporales marinos (nueve víctimas, el 14,06%) y los incendios forestales (ocho fallecidos, 12,50%), que además dejaron 86 heridos y 42.913 personas evacuadas.No obstante, en el acumulado del siglo XXI, las inundaciones siguen siendo la principal causa de muerte en España (32%) por delante de las olas de calor (26%).

En términos territoriales, Andalucía registró 20 fallecidos (el 31,25% del total nacional, diez de ellos por altas temperaturas y siete por inundaciones), seguida de Aragón (diez víctimas, es decir, el 15,63%) y Canarias (ocho víctimas por temporales marinos, 12,50%). De hecho, cinco comunidades (Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña y Comunidad Valenciana) concentraron casi ocho de cada diez muertes (el 79,69%), mientras que La Rioja, Ceuta y Melilla encadenan cinco años sin víctimas mortales.

El texto apunta a que el coste asegurado medio por habitante en España se situó en 17,9 euros, ligeramente por encima de la media de la serie histórica, que se sitúa en 16,5 euros por habitante (euros/hab.) excluyendo 2024. Sin embargo, el impacto territorial recayó con especial severidad sobre las regiones con mayor peso agrario: La Rioja (99 euros/hab.), Aragón (83 euros/hab.) y Murcia (65 euros/hab.) soportaron una factura por habitante entre cinco y ocho veces superior a la media nacional, seguidas de Castilla-La Mancha (44 euros/hab.) y Baleares (40 euros/hab.)

MENOR ESFUERZO INVERSOR EN ESPAÑA

En uno de los capítulos del Barómetro, elaborado por Afi, se refleja que en España se ha dado un menor esfuerzo inversor relativo respecto a Europa: según datos de Eurostat, en 2025 la formación bruta de capital fijo en infraestructuras (pública y privada) representó el 5,2% del PIB español, por debajo de la media de la Unión Europea (5,6%) y de países como Italia (7%) o Francia (6%).

Como resultado de una década en la que la inversión apenas alcanzó para reponer el capital depreciado --sumado al aumento de la población por encima de los 49 millones de habitantes--, el capítulo de Afi apunta a que el 'stock' de capital público por habitante es hoy en torno a un 7% inferior al de 2012.

LA ACCESIBILIDAD, UNA "INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD"

Entre sus reivindicaciones, el informe propone fijar el percentil 75 (menos de 62,5 fallecidos anuales) como objetivo de referencia en las políticas públicas de autoprotección. Además, alerta de que el 84% de las personas con discapacidad carece de un plan personal ante desastres y reclama concebir la accesibilidad como una "infraestructura de seguridad" mediante alertas multicanal, un 112 accesible en tiempo real y simulacros inclusivos.

Asimismo, advierte de que el daño psicológico tarda más en aflorar que el material y persiste mucho después de concluir la reconstrucción. Por ello, insta a consolidar la vigilancia longitudinal de la salud mental como una línea estable de salud pública, proteger a los equipos intervinientes frente al trauma vicario y evitar la "victimización secundaria" provocada por la lentitud y opacidad de los trámites administrativos.

Sobre todo, advierte de que España afronta el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos sin haber completado aún la transposición de la Directiva Europea sobre resiliencia de entidades críticas y sin disponer todavía de un mapa oficial actualizado de sus infraestructuras esenciales a pesar de que la Comisión Europea decidió remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por este retraso en abril de este año.

El presidente fundador del Observatorio de Catástrofes y de la Asociación Cluster Catástrofes, Pedro Tomey, ha indicado que la seguridad de las redes de transporte, la energía, las telecomunicaciones, el agua o la sanidad "trasciende lo técnico y afecta directamente al bienestar y la confianza de toda la sociedad".

"Una infraestructura sin el mantenimiento adecuado acumula vulnerabilidades, y cuando son conocidas y no se corrigen se convierten en una responsabilidad de gestión. La confianza se recupera con hechos e inversiones sostenidas, no con promesas, porque la resiliencia de un país se demuestra por lo que hace antes de la catástrofe para evitarla y minimizar sus consecuencias", ha afirmado.