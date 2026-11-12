Catorce países firman la Declaración de Antalya para impulsar la inversión privada en créditos de carbono

El ministro de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático de Turquía y presidente de la COP31, Murat Kurum. - Bianca Otero / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Catorce países, entre ellos Francia, Canadá, Turquía y Reino Unido, han firmado la Declaración de Antalya para promover políticas que impulsen la inversión privada en mercados internacionales de créditos de carbono.

La firma se enmarca en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de este año (COP31 o Cumbre del Clima), que se celebra en la ciudad turca, según ha informado este jueves la entidad promotora de la iniciativa, la Coalición para el Crecimiento de los Mercados de Carbono.

Los otros diez países firmantes son Indonesia, Irlanda, Italia, Kenia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Suiza y Zambia.

La declaración destaca que los mercados de créditos de carbono "desempeñan un papel importante a la hora de dirigir el capital hacia la acción climática y el crecimiento positivo para el clima" y añade que "lo que importa ahora es la implementación".

Los mercados de carbono ponen un precio a las emisiones para incentivar su reducción donde resulte más rentable y facilitar los objetivos climáticos. El Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París reconocen estos mecanismos, mientras que este último incorpora también cooperación no comercial para reforzar los compromisos nacionales.

UNA GUÍA PARA IMPULSAR LA DEMANDA EMPRESARIAL

La iniciativa incluye, además, una guía de políticas con ocho palancas de actuación para aumentar la demanda empresarial de créditos de alta integridad y canalizar financiación hacia la acción climática.

Reconocida por los signatarios de la Declaración de Antalya como "una herramienta vital para la acción climática gubernamental", la guía orientará a gobiernos y actores del mercado para acelerar las compras y expandir el sector, con políticas alineadas con los objetivos nacionales y que favorezcan mercados conectados globalmente.

Los enviados climáticos de Kenia, Singapur y el Reino Unido, copresidentes de la Coalición, han afirmado en el prólogo del texto que la guía abre una nueva fase de implementación de políticas para movilizar financiación climática mediante mercados de créditos de carbono de alta integridad, ante impactos climáticos crecientes y un contexto global incierto.

De acuerdo con la Coalición, la guía responde a las demandas empresariales de mayor claridad, coherencia y transparencia sobre el uso de créditos de carbono, y se apoya en los Principios Compartidos de la Coalición presentados en la COP30.

La entidad también ha señalado que las organizaciones que respaldan las transiciones climáticas corporativas han celebrado ambos documentos por orientar la participación del sector privado en estos mercados.

REINO UNIDO PUBLICARÁ DIRECTRICES EN 2027 Junto a la firma de la declaración, Reino Unido ha anunciado su respuesta a la consulta sobre mercados voluntarios de carbono y naturaleza. El país publicará directrices en la primavera de 2027 y reconocerá como referentes de integridad el Mecanismo de Acreditación del Acuerdo de París y los Principios Básicos del Carbono del ICVCM.

Además, destinará un millón de dólares al acceso a CORSIA.

El ministro de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático de Turquía, Murat Kurum, que ejerce como presidente de la COP31, ha afirmado que la Declaración de Antalya reconoce la importancia de los mercados de créditos de carbono en la arquitectura de la financiación climática.

"Los mercados de créditos de carbono de alta integridad y alineados a nivel mundial respaldan el cumplimiento de los objetivos climáticos y la implementación de las prioridades de la COP31, incluido el objetivo del Puente de Implementación Climática (Climate Implementation Bridge), que busca ampliar la inversión climática ejecutada sobre el terreno", ha destacado.

El 16 de noviembre está prevista una mesa redonda ministerial, organizada por la Coalición con apoyo de la Presidencia turca de la COP31, para reforzar la cooperación internacional y ampliar estos mercados.

En 2027, la Coalición seguirá promoviendo políticas que impulsen la demanda de créditos de alta integridad y ofrecerá orientaciones técnicas para facilitar su aplicación nacional.