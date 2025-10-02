La caza genera 180.000 millones de euros al año y generan 1,1 millones de empleos en 30 países europeos, según estudio.

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La caza, el tiro deportivo y los sectores vinculados generan 180.000 millones de euros anuales y más de 1,12 millones de empleos en 30 países europeos: los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE), Noruega, Suiza y Reino Unido. Esta ha sido una de las conclusiones de un estudio realizado por la Universidad de Urbino y presentado este martes en el Parlamento Europeo.

La investigación indica que el sector de la caza y el tiro reportivo supone el 0,99% del Producto Interior Bruto (PIB) europeo. Entre otros detalles, destaca que los 12,4 millones de cazadores y tiradores deportivos repartidos por europa se gastan anualmente 96.300 millones de euros. Asimismo, resalta que hay "más de un millar de empresas" de armas de fuego y municiones civiles en estos países que juntas registran superávits comerciales de casi 1.800 millones de euros.

El presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), Josep Escandell, ha valorado que "por primera vez" se recopile y "se ponga en valor, con una metodología unificada", el impacto socioeconómico de la caza en los distintos países europeos. A su juicio, los datos muestran el "gran peso" que la actividad cinegética tiene en Europa, especialmente en España, donde la caza genera más de 10.000 millones de euros al año y 199.000 empleos, según el informe de Deloitte para Fundación Artemisan presentado en mayo de este año.

"Esto da idea de la magnitud del movimiento económico que se vería comprometido de aprobarse la propuesta de la Comisión Europea de prohibir el plomo en municiones en las condiciones actuales y sin margen a la adaptación sectorial", ha advertido.