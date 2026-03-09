Cazadores exigen que el Reglamento de Armas no sea "un escollo" para el desarrollo de competencias autonómicas de caza. - RFEC

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha exigido este lunes que el Reglamento de Armas deje de ser "un escollo" para el "pleno desarrollo" de las competencias autonómicas en materia de caza y para la "potencial efectividad" en las labores de gestión de los cazadores.

En concreto, la organización ha solicitado la expresa autorización de dispositivos de comunicación como los pinganillos, la flexibilización en el uso de moderadores de sonido, o la total disponibilidad del calibre .22 para las modalidades de caza y controles poblacionales que las autonomías consideren adecuadas para.

Así se ha expresado sobre la consulta pública previa para la modificación de esta normativa impulsada por el Ministerio del Interior, cuyo plazo de participación ha finalizado este domingo. Según ha dicho, esta reforma debe basarse "en criterios técnicos, seguridad jurídica y simplificación administrativa".

Además, tiene que tener en cuenta la realidad de un colectivo que utiliza de forma legal y supervisada la gran mayoría de las armas civiles registradas en España; y para reformarla ha de considerarse "el nuevo paradigma del desarrollo cinegético, condicionado por su labor de gestión y control de sobreabundancia de especies".

En un documento técnico elaborado junto a las federaciones autonómicas de caza que la RFEC ha hecho público, refleja que entre sus principales propuestas para la reforma del Reglamento también está la simplificación administrativa mediante la unificación de las actuales licencias D y E en un único título habilitante para la caza.

"Esta medida que permitiría reducir trámites innecesarios sin rebajar los actuales estándares de seguridad y control, en un contexto de claro trasvase de usuarios de la caza menor a la mayor, demandado por el imperativo escenario de control de la peste porcina africana", ha indicado.

Además, exige una mayor flexibilidad en la habilitación y uso de los campos de tiro --tanto fijos como eventuales-- como espacios esenciales para la práctica segura de la actividad y el entrenamiento con el uso de las armas.

A su juicio, se tendría que buscar reforzar la formación y el entrenamiento de los usuarios mediante la paulatina integración de la formación en materia de armas en los procedimientos de obtención de licencia de caza "que ya efectúan los nuevos cazadores a través de la Federaciones" y facultando un más temprano y fácil acceso a una formación reglada en materia de armas.

El presidente de la federación, Josep Escandell, ha destacado la unidad del sector en las demandas. Por esta parte, ha subrayado que las peticiones que han efectuado aglutinan las sensibilidades de todas las Federaciones autonómicas de caza, pero también de muchas otras entidades del sector cinegético.

"Son peticiones que que suscriben nuestra voluntad: combatir las conductas ilícitas sin imponer restricciones generales a quienes realizan un uso legal, responsable y plenamente supervisado de las armas", ha indicado.

Más allá de ello, ha subrayado la "voluntad de colaboración" de la RFEC con el Ministerio del Interior y con el instituto armado para lograr una norma "técnicamente sólida y que aporte seguridad jurídica". "Hemos trasladado a la Guardia Civil una hoja de ruta realista para que el futuro Reglamento de Armas no se convierta en una barrera para quienes cumplen la ley, sino en una herramienta útil que reconozca la responsabilidad del sector", ha señalado.