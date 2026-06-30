Los cazadores inician una nueva campaña de censos de bandos de perdiz para evaluar el éxito reproductor de la especie. - RFEC

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio Cinegético ha puesto en marcha una nueva campaña de censos de bandos de perdiz, según ha informado este martes la Fundación Artemisan, una de sus organizaciones impulsoras. La iniciativa, que se desarrollará hasta finales de septiembre, movilizará a los colaboradores del Observatorio para conocer el estado de las poblaciones de perdiz roja y evaluar el éxito reproductor de la especie en los distintos territorios de España.

En concreto, los participantes deberán repetir los mismos recorridos realizados durante la campaña de especies residentes de la pasada primavera, centrándose exclusivamente en el seguimiento de la perdiz roja. Para ello, tendrán que llevar a cabo recorridos de entre 8 y 10 kilómetros en vehículo, siempre dentro de una única cuadrícula UTM de 10*10 kilómetros en hábitats favorables para la especie.

Según la Fundación Artemisan, los conteos deberán efectuarse durante las tres primeras horas del día o las tres últimas de la tarde, seleccionando en cada zona el momento más adecuado para poder diferenciar claramente a los ejemplares juveniles de los adultos. Durante los mismos, los participantes deberán registrar todas las perdices observadas a través de la aplicación CensData, diferenciando entre ejemplares adultos y juveniles.

Más allá de ello, el Observatorio anima a sus colaboradores a mantener estos mismos recorridos en campañas sucesivas y en fechas similares. De acuerdo con la organización, esto permitirá construir series temporales "de gran valor científico" para evaluar la evolución de las poblaciones de perdiz roja a largo plazo.

Al margen del papel de la Fundación Artemisan, el Observatorio Cinegético también cuenta con el impulso de Bineo Consulting y la Real Federación Española de Caza (RFEC) y la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mutuasport y Hornady.