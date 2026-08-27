Cazadores piden impulsar la ganadería extensiva y la caza como prevención contra los incendios

Archivo - Cazador el primer día de la temporada de caza en Labrada, Abadín, a 19 de octubre de 2025, en Labrada, Abadín, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Artemisan ha pedido impulsar la ganadería extensiva y los usos tradicionales como la actividad cinegética como "herramientas fundamentales para la prevención de incendios y la conservación del paisaje y de la biodiversidad". Así lo ha señalado en un informe publicado este jueves y titulado 'La nueva realidad de los incendios forestales. Más allá de la extinción: prevención y gestión del territorio'.

En el texto, incluye varias propuestas para una nueva estrategia de prevención y gestión de los incendios forestales en España. Entre las medidas generales, menciona la idea de situar la prevención contra los incendios como "prioridad estratégica" y convertir la prevención en una "política de defensa" contra los incendios forestales. Asimismo, invita a impulsar la economía forestal activa como herramienta de prevención y reclama una mejora de la coordinación institucional y una reducción de las barreras administrativas.

Entre las medidas específicas, menciona, por ejemplo, la idea de implantar Unidades de Protección Perimetral que compartimentaran el territorio y limitaran la propagación de grandes incendios forestales. Estas medirían entre 3.000 y 5.000 ha y se delimitarían por franjas preventivas de unos 200 metros de anchura, apoyadas preferentemente en infraestructuras existentes como carreteras, caminos, ríos o líneas eléctricas.

El informe señala que el 72% de la superficie forestal en España es de propiedad privada, por lo que la implicación de estos propietarios particulares es "clave" para alcanzar los objetivos de prevención. En este sentido, propone poner en marcha líneas estables de ayuda, incentivos fiscales y mecanismos de pago por servicios ambientales para mantener una gestión continuada de los montes.

Asimismo, recalca la importancia de desarrollar paisajes "multifuncionales", reduciendo la continuidad del combustible. Además, insta a proteger el entorno urbano-forestal con planes específicos de prevención y evacuación para urbanizaciones, viviendas aisladas e infraestructuras.

A su vez, también reclama que se implementen Planes Integrales de Restauración Posincendio que incluyan la protección urgente del suelo, la restauración hidrológica de la zona, la recuperación de la vegetación, la creación de refugios para la fauna, el apoyo a propietarios afectados y medidas específicas para la fauna doméstica y silvestre.

Además, el sector cinegético pide ejecutar los Planes de Ordenación Forestal, impulsar la gestión forestal activa y fomentar el aprovechamiento sostenible de productos forestales como la biomasa, favoreciendo su rentabilidad y su contribución a la economía rural.

En momentos en los que los índices oficiales determinen un nivel de peligro de incendio muy alto o extremo, muestra su acuerdo a que se refuercen las restricciones de aquellas actividades con mayor capacidad de generar ignición o de dificultar la prevención y extinción de un incendio. "Estas restricciones deberán aplicarse de forma proporcionada al nivel de peligro y a las características del territorio", precisa.

Por otro lado, también solicita incrementar la inversión destinada al desarrollo de herramientas que permitan mejorar la planificación de actuaciones, su priorización y la toma de decisiones en materia de prevención y gestión forestal.