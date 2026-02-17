Las CCAA se oponen a la propuesta de MITECO para aumentar la protección a la anguila: "Desoyen el criterio científico"

Angula. - PRINCIPADO

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para incluir a la anguila europea en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría de 'En peligro de extinción' no ha obtenido el respaldo necesario por parte de las comunidades autónomas (CCAA) para ser elevada a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Así lo han trasladado fuentes del Ministerio tras la celebración este martes del Comité de Flora y Fauna, donde han denunciado que los representantes autonómicos han rechazado la propuesta por tercera vez, "desoyendo de nuevo el criterio científico y la evidencia del alarmante declive de la especie".

No obstante, CCAA y Transición Ecológica han acordado la creación de un grupo de trabajo específico en el que participarán el Gobierno y las comunidades autónomas para analizar en profundidad las causas del descenso poblacional, evaluar los resultados de la implementación de los planes de gestión existentes que tendrán que compartir las administraciones autonómicas y estatales, y evaluar posibles medidas adicionales de conservación.

Este grupo permitirá compartir información técnica, armonizar diagnósticos y avanzar hacia decisiones consensuadas que contribuyan a garantizar la recuperación de la especie. De acuerdo con Transición Ecológica, Galicia, Asturias, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares se han mostrado contrarias a la propuesta. Por otro lado, Cataluña, Navarra, La Rioja, Extremadura, Aragón, Castilla León, Madrid, Castilla la Mancha, el País Vasco y Andalucía han condicionado sus aportaciones a la información adicional que se comparta en el ámbito del grupo de trabajo y al debate posterior en su seno.