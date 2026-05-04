CC.OO y CGT convocan este jueves huelga en educación infantil de 0 a 3 años en toda España por el "abandono" del ciclo

Archivo - Una niña a hombros de su padre el primer día de colegio, a 9 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Trabajadoras de Educación Infantil de 0 a 3 años están llamadas a la huelga este jueves por el "abandono" institucional del ciclo y el "hartazgo" de los profesionales, según sendas convocatorias de Comisiones Obreras (CCOO) y la Confederación General del Trabajo (CGT). Además, ambas organizaciones sindicales han anunciado una manifestación el 23 de mayo frente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte por este mismo motivo.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Teresa Esperabé, ha demandado que el Ministerio y los grupos parlamentarios incluyan este ciclo en el proyecto de Ley de ratios y jornada lectiva, aprobado a mediados de abril en segunda vuelta por el Consejo de Ministros.

Asimismo, ha instado a las comunidades autónomas (CCAA) y a los ayuntamientos "la pareja educativa, los apoyos educativos" y "más oferta pública "para poder dar respuesta a todo el alumnado". A las patronales, les ha solicitado que "reflexionen". "Pedimos que progresivamente se equipare a las trabajadoras del sector público con las que trabajan en titularidades privadas", ha indicado.

A su vez, ha reclamado al Ministerio que trabajara en la orientaciones que reciben los jóvenes en los centros educativos cuando acaban su formación y deciden dedicarse a la Educación infantil para animar a más hombres a trabajar en el sector.

"Que orienten también a los chicos a que vayan también a estos ciclos formativos. Sólo cuando el 50% de los hombres estén de educadores, de maestros, de todo el personal que necesitan estas escuelas infantiles, ese día habrá paridad y ese día empezará a funcionar mejor el modelo educativo", ha recalcado.

Por último, ha hecho un llamamiento también a las familias. "Han de ser partícipes de esta lucha porque son sus hijos los que están en estas escuelas infantiles sin tener un modelo que asegure esa calidad también al estudiantado", ha señalado.

CGT PIDE UNA RED DE ESCUELAS "PÚBLICA, GRATUITA Y UNIVERSAL"

Por su parte, CGT ha indicado que las convocatorias responden al llamamiento de apoyo en la lucha que les han realizado las trabajadoras del sector, agrupadas en la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles (PEEI).

Según ha explicado, estas trabajadoras quieren que Educación integre el ciclo como etapa educativa "de pleno derecho", "dignificando" sus condiciones laborales y las de la primera infancia. Con ello, quieren que se posibilite una bajada de ratios y la denominada pareja educativa.

Además desean que se favorezca la creación de una Red "pública, gratuita, universal y de calidad en 0-3". En su opinión, esta tendría que ser de "100%" de gestión pública y en ella las trabajadoras deberían estar sujetas al Estatuto Básico del Empleado Público. Asimismo, no debería haber fragmentación de la etapa en distintos centros.

EL GOBIERNO ESTÁ "TRABAJANDO" PARA BAJAR RATIOS

En una interpelación urgente la semana pasada, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, reiteró el pasado miércoles que el Gobierno está "trabajando" en el Real Decreto que regula las ratios del ciclo de 0 a 3 años con la participación de las trabajadoras, con las que se ha reunido en dos ocasiones.

Así se expresó en el pasado Pleno de control en el Congreso de los Diputados en respuesta a una interpelación urgente de la diputada de Podemos Ione Belarra. Además, en referencia a las trabajadoras del 0-3 de Madrid llevan en huelga indefinida desde el 7 de abril --también por una convocatoria de CGT apoyada por PLEI-Madrid-- dijo que "estén tranquilas" porque el "Gobierno va a cumplir" con sus compromisos.

A su vez, les instó a "mirar" a la Comunidad de Madrid, "que es realmente la que no está haciendo nada en este asunto". En este sentido, ha añadido que "mañana mismo la Comunidad de Madrid podría bajar las ratios". "Mañana mismo o dentro de dos horas. Si no lo hace, es porque no quiere", ha subrayado.

Además, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, abordó a mediados de abril el "reto" de "la dignificación de las condiciones laborales" del sector de la Educación Infantil de 0 a 3 años en una reunión que ha mantenido con la PLEEI.

"Las trabajadoras de las escuelas infantiles de 0 a 3 años son un sector altamente precarizado percibiendo salarios muy próximos al salario mínimo interprofesional (SMI) y teniendo que ocuparse de un número desproporcionado de niños y niñas", señaló el Departamento que encabeza Díaz.

En su encuentro con la ministra, también se abordaron otros de los "principales retos" a los que se enfrenta el sector, como "la mejora de la calidad educativa y el reconocimiento de su papel esencial en el desarrollo de la infancia".