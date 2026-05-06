CCOO y CGT convocan mañana una huelga estatal en Educación de 0 a 3 años y critican unos servicios mínimos "abusivos"

Varios carteles de protesta, en el exterior de una escuela infantil, a 10 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Trabajadoras de Educación Infantil de 0 a 3 años de "11.000" centros de toda España están llamadas a la huelga este jueves por el "abandono" institucional del ciclo y el "hartazgo" de los profesionales, según sendas convocatorias de Comisiones Obreras (CCOO) y la Confederación General del Trabajo (CGT). Ambas organizaciones han criticado los servicios mínimos del "50%", que consideran "abusivos".

"Queremos hacer mención especial a todas las compañeras a las que los servicios mínimos abusivos les han pedido ejercer su derecho a hacer huelga. Hoy denunciamos alto y claro una contradicción que llevamos años sosteniendo sobre nuestras espaldas. cuando se trata de derechos, de financiación y de reconocimiento, se nos considera prescindibles. Cuando se trata de sostener el sistema y de garantizar la conciliación se nos declara esenciales. No se puede ser invisible para lo importante y obligatorias para lo urgente", han denunciado las portavoces de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), por la que CGT ha convocado la huelga.

Además, han convocado concentraciones en varias zonas de España. CCOO ha convocado 55 concentraciones en 43 ciudades. En Madrid, el sindicato se concentrará a las 11:00 frente a la patronal y a las 18:00 en la Puerta del Sol. Por su parte, CGT ha convocado varias concentraciones en lugares como Galicia, Comunidad Valenciana, Cantabria o Cataluña, entre otras. La de Barcelona es a las 17:30 en la Subdelegación del Gobierno.

Ambas organizaciones han reclamado bajada de ratios, pareja educativa y mejoras para los profesionales y los centros. De esta manera, CCOO ha instado a la patronal y a las Administraciones Públicas, especialmente al Ministerio de Educación, que se sienten a negociar para "corregir de manera inmediata un escenario que ya ha llegado a sus límites".

Las portavoces de la PLEI Rosa Marín y Lucía Martínez han resumido las reivindicaciones así: "Ratios europeas, reconocimiento profesional, salarios dignos, más recursos y personal especializado, la elaboración de un calendario escolar como tienen otras etapas educativas y, en general, un ciclo infantil universal, público, gratuito y de calidad", han señalado.

A su juicio, la voluntad política es "imprescindible" para poner fin a este conflicto y la responsabilidad para solucionarlo es "compartida" entre el Gobierno y las comunidades autónomas (CCAA). "Hay muchas comunidades en el Estado que tienen otras ratios. La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid ha intentado excusarse, (pero) el problema es de Madrid y se lo vamos hacer ver", ha explicado.

La CGT también ha convocado una huelga en el sector en Madrid desde el 7 de abril --también por una convocatoria de CGT apoyada por PLEI-Madrid--. Por esta parte, Martínez ha querido aclarar los acuerdos a los que la Consejería de Educación llegue con otras organizaciones sindicales, "son buenos", pero que hasta que no se sienten con ellas "no van a dejar de luchar".

"El Comité de Huelga tiene una legitimidad. Los acuerdos que han alcanzado otras veces llevan años sin ponerse en marcha. Ya no aguantamos más", ha recalcado.

Por su parte, Marín ha indicado que a pesar de "la violencia institucional" y el "abandono" que dicen sentir, el colectivo en lucha se siente "anímicamente bien, concienciado y con muchas ganas de continuar con las movilizaciones". Además, señala que están teniendo mucho respaldo de las propias familias.

CCOO NO DESCARTA NINGUNA MEDIDA PARA GARANTIZAR EL DERECHO A HUELGA

El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Lucho Palazzo, ha denunciado también que se declare el ciclo de 0 a 3 años como "asistencial y voluntaria" cuando se trata de inversión y de mejoras laborales mientras que se tilda de "asistencial" cuando se trata de establecer servicios mínimos y garantizar el derecho a la huelga.

"Queremos denunciar esta contradicción intencionada y exigir que se garantice el derecho a la huelga. No descartamos tomar ninguna medida en este sentido", ha recalcado.

Por su parte, la secretaria general de la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO, Teresa Esperabé, ha demandado a los grupos parlamentarios a meter la Educación infantil de 0 a 3 años en el proyecto de Ley que presentó el ministerio al Congreso no lo recoge durante su tramitación.

Mientras eso no sucede, ha pedido a Educación que convoque a CCOO como "primera organización sindical de trabajadoras en ese sector" para hacer aportaciones, modificaciones y negociar el Real Decreto actualmente en vigor por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria.

A su vez, ha demandado al Ministerioo que haga campañas para que los hombres también se animen a estar en el sector de cuidados. Por otro lado, ha pedido a las comunidades autónomas que "internalicen" sus escuelas infantiles.

"No puede ser que sus trabajadoras estén externalizadas y precarizadas. Han de internalizar todas esas escuelas infantiles y que tengan un proyecto educativo, porque estamos viendo que hay muchas empresas que no son de la educación y ganan estas licitaciones", ha demandado.

Por lo demás, ha vuelto a insistir en la reivindicaciones del sindicato de cara a mañana: bajada de ratios, pareja educativa, que el alumnado con necesidades educativas pueda ir a la escuela y tener apoyo y reducción de la atención directa.

Asimismo, ha criticado que "muchas" infraestructuras de estas Escuelas infantiles no están climatizadas, ni tienen unos patios "suficientes". A su vez, ha puesto el foco en cómo la Encuesta de Condiciones de Vida dice que "no está escolarizado todo el alumnado según sus razones económicas".

Según ha dicho, las familias de estos menores no los escolarizan porque "no pueden asumir el gasto que supone la escuela infantil" y porque "faltan plazas públicas".

"Esta huelga ha de servir para esto, para decir que queremos más plazas públicas y que sean gratuitas para que todos los niños y niñas y sus familias que quieran acceder a esta etapa educativa tengan el derecho a ir, porque no está ocurriendo ahora mismo", ha subrayado.

El secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, ha advertido que "se ha acabado la paciencia y, evidentemente, solo podrá expresarse en la conflictividad si no encuentra realmente la receptividad por parte de lo público y lo privado, de la patronal y del Gobierno, para poder canalizar y articular este conflicto".