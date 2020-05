CCOO denuncia que algunas CCAA delegan en los centros educativos la compra del material sanitario para la desescalada

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) denuncia que algunas comunidades autónomas están delegando en los equipos directivos de los centros educativos la compra del material sanitario imprescindible para garantizar las medidas de seguridad y limpieza frente al coronavirus, que obligó a suspender las clases presenciales en toda España el pasado 16 de marzo.

"No es su responsabilidad, los equipos directivos no tienen formación para saber que si los EPIs (Equipos de Protección Individual) o mascarillas que compran son los homologados o no", ha explicado este martes el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, en una rueda de prensa telemática en la que el sindicato ha presentado sus propuestas sanitarias ante la reapertura parcial de los centros educativos contemplado el plan de desescalada.

Este plan elaborado por el Gobierno permite durante la fase 1 de la desescalada, en la que se encuentra la mayor parte del territorio de España, que los centros vuelvan abrir para realizar trabajo administrativo y de desinfección, y así tener listas las aulas ante la fase 2, que comenzará como pronto a finales de mayo y en la que algunos alumnos podrán regresar en grupos reducidos a clases de apoyo y refuerzo.

En concreto, el plan del Gobierno autoriza que alumnos de segundo de Bachillerato, los que están preparando las pruebas de acceso a las universidad, y de cuarto de Secundaria, tengan la posibilidad de recibir clases presenciales de repaso este final de curso. También los del último año de ciclos de Formación Profesional. Además, en la fase 2 podrán abrir centros de educación especial y educación infantil para menores de 6 años cuyos padres tengan que reincorporarse a sus puestos de trabajo.

Ante esta situación, CCOO asegura que comunidades como Cantabria o Madrid están dejando en manos de los equipos directivos de los centros la compra de geles desinfectantes, mascarillas, material de limpieza y todo lo necesario para garantizar la seguridad sanitaria. Unas compras que, en estos casos, corren a cargo de los fondos de los propios centros educativos.

El sindicato dibuja un mapa desigual entre las comunidades españolas. En Castilla y León, asegura la secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO, Encarnación Pizarro, el gobierno regional se ha comprometido a suministrar el material a los centros, "pero todavía no lo ha comprado", mientras en Aragón la dotación es "insuficiente", porque lo entregado a los centros se reduce a una mampara, una cinta para el suelo que marque la distancia de seguridad y "unos pocos botes de hidrogel".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)