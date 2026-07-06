CEAPA reclama más inversión en la escuela pública y mayor participación de las familias al cerrar el curso 2025-2026

Archivo - Imágenes de la vuelta al colegio, a 10 de septiembre de 2025 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) ha cerrado el curso 2025-2026 reclamando más inversión en la escuela pública, mayor participación de las familias en el diseño de las políticas educativas y un sistema educativo más equitativo e inclusivo.

Según ha indicado en su balance, a lo largo del curso la organización ha trasladado propuestas al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, al Consejo Escolar del Estado y a las comunidades autónomas. Entre ellas, destacan el rechazo al cierre de unidades escolares mientras persistan ratios elevadas, el refuerzo de la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, la mejora de la salud mental y el bienestar de la comunidad educativa, la adaptación de los centros frente a las altas temperaturas y la reivindicación de comedores escolares accesibles, saludables y de calidad.

CEAPA ha impulsado asimismo el debate sobre el impacto de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales en la educación, y ha defendido que su incorporación a las aulas debe realizarse "con criterios éticos, pedagógicos y de protección de los derechos de la infancia".

La participación de las familias y del alumnado ha sido "uno de los ejes prioritarios" de la Confederación, según ha señalado la entidad, que asegura haber denunciado aquellas situaciones "en las que la voz de las familias ha quedado infrarrepresentada" en los espacios de toma de decisiones.

"Una educación de calidad solo puede construirse contando con la participación real de las familias, del alumnado y del conjunto de la comunidad educativa. Escuchar a quienes viven la escuela cada día es imprescindible para tomar mejores decisiones", ha afirmado la presidenta de CEAPA, María Sánchez.

La Confederación ha reconocido también el trabajo de sus federaciones, confederaciones y de los AMPA. "Su trabajo constituye una pieza fundamental para fortalecer la escuela pública y mejorar la educación desde el ámbito local hasta el estatal", ha señalado Sánchez.

De cara al próximo curso, CEAPA ha insistido en su apuesta por "una educación pública de calidad, inclusiva, participativa, laica, democrática y verdaderamente gratuita".

"El curso termina, pero los desafíos educativos continúan. CEAPA seguirá defendiendo una escuela pública fuerte, capaz de garantizar la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, porque invertir en educación es invertir en el futuro de nuestra sociedad", ha asegurado la presidenta de CEAPA.