Cebrián, presidente de Honor de El País: "Yo creo que la prensa en papel es una colección de muertos vivientes, zombis"

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El académico de la Real Academia Española y presidente de Honor de El País, Juan Luis Cebrián, opina que "la prensa en papel es una colección de muertos vivientes, zombis". "Los zombis están muertos, pero están vivientes", ha afirmado.

Así lo ha explicado este miércoles Juan Luis Cebrián durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el que ha sido presentado por Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente socialista de la Junta de Extremadura de 1983 a 2007.

En este sentido y sobre la situación de los medios de comunicación, Cebrián ha explicado que "la circulación de los periódicos en papel, en este momento, es inferior a un 10 por ciento" de lo que tenían "hace 15 o 20 años".

"Por tanto, esto es un cambio civilizatorio formidable, porque un periódico es una concepción del mundo, cualquiera que sea", ha declarado, al tiempo que ha recordado que hace 15 años ya declaró que si tuviera que fundar El País no lo hubiera hecho en papel, sino directamente en la red, lo cual le causó "unos problemas tremendos" con su Consejo de Administración, accionistas y redactores del periódico.

De este modo, el presidente de Honor de El País ha asegurado: "El que lee el ABC, El País, La Vanguardia o El Periódico dice 'leo mi periódico'. No es suyo. Lo ha comprado, pero es su periódico". En la actualidad, según ha detallado Cebrián, un lector "sigue las noticias, ve una noticia y va a ver cómo la dicen otros 20 medios o sigue a un autor, que muchas veces no es un autor, es un 'influencer' que es alguien que tiene músculos muy fuertes o unos pechos muy atractivos o que dice muchos chistes y que, sin embargo, tiene más seguidores, a lo mejor, que cualquier político, intelectual en activo".

A su juicio, hay una crisis, no solo económica, "formidable, en todos los medios, en todo el mundo". "Esto no es un problema, nuevamente, español. Y hay una crisis en la formación de la opinión pública. Y esto ha llevado al populismo también, sobre todo, en las televisiones. No es nada nuevo. Empezó con la FOX, Rupert Murdoch, en Estados Unidos hace mucho tiempo", ha argumentado.

UN DRAMA GENERALIZADO

"Ahora vemos programas en televisión, donde están los periodistas de derechas y los periodistas de izquierdas. Hablan ellos así: 'la bancada de ahí y la bancada de aquí'. Y yo digo ¿y dónde están los periodistas? Los periodistas a secas. Los que cuentan lo que pasa. Pues cada vez hay menos. Es un drama generalizado", ha manifestado.

Por otro lado, Juan Luis Cebrián ha señalado que "luego están los periodistas que se reúnen" con el excomisario José Manuel Villarejo, "que les graba encima" y explica "cómo convence a periodistas reconocidos y que siguen saliendo en los medios y en la prensa, de que publiquen noticias falsas para perjudicar o para ayudar a determinados líderes políticos o sociales".

En este contexto, el presidente de Honor de El País ha rendido homenaje al presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Juan Caño, "porque él ha estado y trabaja constantemente por la ética en el periodismo". "Pero desgraciadamente, la ética en el periodismo un solo hombre y una sola asociación no son capaces de defenderla y creo que tendríamos que hacer una reflexión sobre eso", ha dicho en presencia del propio Juan Caño.

En otro orden de cosas, ha hecho hincapié en que su "tesis" es que los periódicos y las radios "los dirigen los directores". "Los periódicos tienen que ser independientes no sólo de los gobiernos, también de sus dueños, que es algo un poco más complicado", ha enfatizado, al tiempo que recordaba que, en su etapa de presidente y consejero delegado de PRISA ,el Editorial de El País publicaba artículos con los que "no estaba de acuerdo".

Preguntado por sus relaciones con su antigua empresa, PRISA, Juan Luis Cebrián ha contestado que son "buenas" --sigue siendo accionista--, pero "escasas". "No mantengo un diálogo más que con los responsables de El País, a los que envío mis artículos y mis críticas de libros. Un diálogo siempre cordial", ha subrayado Juan Luis Cebrián.

Sobre las relaciones de España con Latinoamérica, el también académico de la Real Academia Española ha declarado: "Es lamentable que los gobiernos españoles tengan tan poca preocupación y tan poco conocimiento de lo que es América Latina y de lo que es el español".

"Gracias a las academias, un estudiante en California, en Argentina, en Perú o en Madrid, en Barcelona, tiene el mismo diccionario, la misma gramática y la misma ortografía de su lengua materna. Y eso es una fuerza tan grande que parece mentira que los gobiernos españoles no sepan aprovecharla en beneficio de la comunidad iberoamericana", ha concluido.