Ceden al Botánico un injerto de la vid más antigua del mundo, "símbolo de amistad". - ENCARNA GARCÍA MARTÍN | RJB-CSIC

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ayuntamiento de Maribor (Eslovenia) ha cedido al Real Jardín Botánico (RJB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) un injerto de la 'Viña Vieja', 'Stara Trta' en eslovaco, que es considerada como la viña emparrada más antigua del mundo, según ha informado este mares el organismo tras la entrega del injerto.

Esta cesión se enmarca dentro de la ceremonia oficial de la poda y entrega de los injertos, conocida como Rez Stare trte, que organiza el ayuntamiento de Maribor. Según ha explicado el embajador esloveno Tadej Rupel durante la entrega a la directora del Real Jardín Botánico-CSIC, María-Paz Martín, la ciudad cede injertos de la vid a reconocidas instituciones mundiales para crear una red de descendientes de esta planta y preservar su genética, así como "símbolo de amistad".

Por su parte, Martín ha agradecido la donación y ha pedido al embajador que transmita a la ciudad de Maribor a través de su actual alcalde Aleksander Sasa Arsenovic que esta cesión que "enriquece" su colección de vides en el emparrado del Jardín. En total, esta vid nació hace 450 años y hoy en día continúa ofreciendo frutos de manera regular de la variedad de uva Zametovka, una de las más tradicionales de este país en Europa central.

Según detalla el Botánico, sigue produciendo entre 35 y 55 kilos de uvas al año de las cuales se elaboran unos 30 litros de vino que se distribuyen en cerca de un centenar de botellas que se reservan exclusivamente como regalo protocolario para jefes de Estado y personalidades distinguidas.