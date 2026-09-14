Un centenar de sacerdotes marcharán "contra el genocidio en Palestina" el próximo 22 de septiembre en Roma

Dos niños junto a un coche destruido tras un ataque de Israel. - Mohammed Salha/APA Images via ZU / DPA

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de sacerdotes procedentes de ocho países y de distintas regiones de Italia, marcharán el próximo 22 de septiembre en Roma "contra el genocidio en Palestina".

Según explica la red 'Sacerdotes contra el genocidio' en un comunicado, la marcha comenzará a las 15:00 horas con un momento de oración en la Iglesia de Santo Spirito in Sassia (Borgo Santo Spirito). Los sacerdotes caminarán por Via della Conciliazione, portando un sudario con los nombres de 300 niños palestinos y libaneses asesinados desde la declaración de los dos altos el fuego.

El cortejo llegará a Piazza Pio XII y continuará por Via di Porta Angelica, donde entonarán un canto sobre Taybeh (Cisjordania), compuesto especialmente para la ocasión por el padre Xavier Morlans. Después, seguirán por Via Cola di Rienzo hacia Piazza Giuseppe Mazzini, para concluir en torno a las 17:30 horas en Piazza Monte Grappa, en el interior del Jardín Simonetta Cesaroni.

El movimiento 'Sacerdotes contra el genocidio' nació en 2025 cuando el párroco de Piano di Sorrento, Rito Maresca, celebró el Corpus Christi vistiendo una casulla con la bandera palestina. Semanas más tarde, una religiosa que trabajaba en Oriente Medio escribió un llamamiento que impulsaría el movimiento: "No puede haber neutralidad ante el genocidio. O se es cómplice, o se elige la verdad".

El padre Maresca, junto con un grupo de sacerdotes italianos, respondió a ese llamamiento organizando en Roma, el 22 de septiembre de 2025 --en vísperas de la Asamblea General de la ONU--, el primer encuentro de oración.

Posteriormente, han llevado a cabo acciones concretas como una carta abierta a los obispos italianos pidiendo una declaración clara sobre el genocidio en Gaza o un llamamiento al cardenal secretario de Estado Pietro Parolin a no unirse al Consejo de Paz para Gaza promovido por Estados Unidos.