Las centrales nucleares notificaron 34 sucesos al CSN en 2025, nueve en el 'apagón' y uno de nivel 1 de seguridad

Los titulares de las centrales nucleares notificaron 34 sucesos al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) durante 2025, según ha confirmado este viernes el regulador. De ellos, 15 fueron notificados en 4 horas y 19 en 24 horas. De estos últimos, nueve se produjeron durante el 'apagón' del 28 de abril, de acuerdo con datos de la web del CSN.

En total, sólo uno tuvo una clasificación mayor al cero en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES) en el momento de la notificación y no fue ninguno de los que tuvieron lugar durante el 'apagón'. Se trató de un suceso notificado por el titular de Vandellós II el 1 de julio, cuando informó de que la válvula de alivio de uno de los generadores de vapor permanecía inoperable de forma inadvertida desde el 28 de abril

El suceso fue notificado de forma preventiva por el titular y el CSN catalogó como nivel 1 (anomalía). Posteriormente, fue retirado y, con el visto bueno del regulador, queda sin aplicación de la Escala. En la mayoría de los casos, las notificaciones de sucesos al regulador se debieron a criterios relacionados con la operación (50%) y los sistemas de seguridad (21%), seguidas de las especificaciones técnicas de funcionamiento (20%), de vertidos (6%) y de las correspondientes a salud y seguridad laboral (3%).

De acuerdo con el CSN, las dos unidades de Ascó (Tarragona) trasladaron seis notificaciones al CSN; Almaraz I y II (Cáceres) comunicaron nueve, al igual que Vandellós II (Tarragona); Cofrentes (Valencia) notificó cinco y Trillo (Guadalajara), tres. Por su parte, Santa María de Garoña --en situación de desmantelamiento--, dos.

Durante el 'apagón' del 28 de abril, Ascó I y II, Vandellós II, Almaraz I y II, Cofrentes, Trillo, Santa María de Garoña y Juzbado notificaron la puesta en marcha de sus distintos sistemas de seguridad debido a la pérdida total de suministro de energía eléctrica exterior. De esta manera, las centrales arrancaron sus respectivos generadores diésel de emergencia y el titular de la fábrica de combustible nuclear hizo lo propio y, además, detuvo el movimiento de material nuclear.

En comparación, en 2024 se notificaron al CSN un total de 37 sucesos. De ellos, 22 fueron de 24 horas y 15, de cuatro horas. En este caso, ninguno tuvo una clasificación mayor al cero en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES). En 2024, la central que más sucesos registró fue Ascó, con un total de 14 entre los dos reactores; seguida de Vandellós II, con ocho; Almaraz y Cofrentes, con seis; Trillo, con dos; y Garoña, con uno.

El CSN destaca que lLa evolución de los sucesos se mantiene estable en comparación con los últimos tres años y registra una ligera bajada en 2025. Frente a los 34 sucesos notificados el año pasado, se notificaron 38 en 2024 y 40 en 2023.