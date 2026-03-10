Cerca de 4.000 'influencers' obtienen la capacitación sobre publicidad de Autocontrol desde junio de 2025

AUTOCONTROL publica su balance de su actividad correspondiente a 2025 - AUTOCONTROL

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 4.000 'influencers' han obtenido el Certificado de Capacitación Básica sobre Normativa Publicitaria para Influencers lanzado por Autocontrol en junio de 2025, quedando incluidos en un listado público de influencers certificados.

Así lo ha dado a conocer este martes Autocontrol, que ha presentado el balance de su actividad correspondiente a 2025, coincidiendo con el Día Mundial de los Derechos del Consumidor que se celebra el 15 de marzo.

En este sentido, la asociación ha recordado que el 1 de octubre de 2025 entró en vigor la actualización del Código de Conducta sobre publicidad a través de 'influencers', que introduce criterios reforzados para la correcta identificación de contenidos publicitarios. En la actualidad, más de 4.000 anunciantes, agencias, plataformas e 'influencers' están adheridos al Código.

En 2025, Autocontrol atendió más de 36.000 peticiones de asesoramiento, entre ellas 32.003 solicitudes voluntarias de revisión de proyectos campañas publicitarias antes de su difusión, a través del servicio 'Copy Advice'.

La entidad ha detallado que en el 70,9% de los casos se emitió un informe positivo, mientras que en el 28,8% se realizaron observaciones o se propusieron modificaciones al proyecto de anuncio consultado, antes de la difusión. En el 0,2% de los casos se desaconsejó la difusión del proyecto consultado.

Por medios, casi el 61% de los 'Copy Advice' emitidos correspondieron a campañas online (19.444), mientras que la televisión ocupó el segundo lugar, con un 23,4% (cerca de 7.500 anuncios revisados, de los cuales 1.294 estaban dirigidos al público infantil).

Por sectores, ha apuntado que las solicitudes de 'Copy Advice' sobre publicidad de productos y servicios de inversión pasaron de 1.367 en 2024 a un total de 1.742 en 2025. También se han incrementado el número de consultas relativas a publicidad de criptoactivos.

CUESTIONES LEGALES Y DEONTOLÓGICAS

A estas revisiones se suma la atención de 4.730 consultas sobre cuestiones legales y deontológicas relacionadas con la publicidad planteadas por empresas del sector.

En 2025, el Jurado de la Publicidad resolvió 370 casos, el 79,46% fueron presentadas por asociaciones de consumidores y consumidores. Las reclamaciones se resolvieron en un plazo medio de 14 días en primera instancia, y 28 días en caso de recurso.

La publicidad digital concentró el mayor número de reclamaciones (80,75%), siendo la publicidad engañosa el principal motivo de reclamación (37,84%).

En 2025 se han incrementado las reclamaciones relacionadas con publicidad difundida por influencers, la mayoría de ellas presentadas por asociaciones de consumidores o derivadas por autoridades. En total, las quejas sobre este tipo de contenidos pasaron de 73 casos en 2024 a 185 en 2025. La mayoría de estas reclamaciones estaban relacionadas con la incorrecta identificación del carácter publicitario de los contenidos.

En el ámbito de protección de datos, Autocontrol tramitó más de 2.300 reclamaciones, de las cuales 2.197 estaban relacionadas con el tratamiento de datos en la actividad publicitaria y 149 con controversias del sector de las telecomunicaciones. En casi el 62% de los casos se alcanzó un acuerdo entre las partes en menos de un mes.

Además, Autocontrol atendió 9.481 consultas de consumidores y 49 consultas de empresas en el marco de estos códigos.