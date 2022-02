El CEU organiza el congreso 'Hacia una renovación cristiana de Europa'

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEFAS) de la Fundación Universitaria San Pablo CEU ha organizado el Congreso Internacional 'Hacia una renovación cristiana de Europa' para reflexionar sobre la situación actual del catolicismo en Europa y plantear los desafíos y las propuestas de futuro.

El encuentro, que tendrá lugar del 2 al 4 de marzo en el Aula Magna de la Universidad CEU San Pablo, se ha organizado en colaboración con la Fundación Villacisneros, NEOS España y One of Us.

Durante el congreso intervendrán figuras como el presidente del Patronato del Mathias Corvinus Collegium (Hungría) y viceministro de Estado del Gabinete del primer ministro Viktor Orban, Balázs Orban; la fundadora y directora del Instituto de investigación Hannah Arendt y miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas Chantal Delsol; y el director de First Things, Russell R. Reno.

Orban, doctor en Derecho por la Universidad Eötvös Loránd, será el encargado de impartir la conferencia inaugural titulada 'Una propuesta renovadora y cristiana para Europa', el miércoles 2 de marzo, a las 17:15 horas.

Antes, a las 16:15 horas, el presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, dirigirá unas palabras de apertura, acompañado por el director del CEFAS, Elio Gallego.

El cierre del Congreso, que tendrá lugar el viernes 4 de marzo a las 13:00 horas, correrá a cargo de Russell R. Reno, doctor en el área de ética religiosa por la Universidad de Yale, con su conferencia '¿El ocaso de las democracias liberales? La reconquista de la libertad', acompañado por la vicepresidenta de la Fundación Villacisneros, María San Gil, y la rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo.

En el Congreso también participarán ponentes como el historiador y profesor en el Instituto Zachodni de Poznan (Polonia), David Engels; el director de The European Conservative, Alvino-Mario Fantini; el periodista y escritor estadounidense Rod Dreher; el presidente de la Fondazione Tatarella e Nazione Futura (Italia), Francesco Giubilei; el filósofo y eurodiputado del grupo EPP por Los Republicanos (Francia), François Xavier Bellamy; y el doctor en Teología por Durham y párroco de la Iglesia Ortodoxa Rusa de Sta. María Magdalena (Madrid), Andrey Kordochkin, entre otros.