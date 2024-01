Charles Scicluna, prelado vaticano y arzobispo de Malta: "El celibato debería volver a ser opcional"

ROMA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario adjunto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y arzobispo de Malta, Charles Scicluna, cree que la Iglesia católica debería revisar la regulación que impone el celibato para los sacerdotes de rito latino. En este sentido, ha argumentado que el celibato no es un dogma y que de hecho "fue opcional durante el primer milenio de existencia de la Iglesia, y debería volver a ser opcional".

"Si dependiera de mí, revisaría el requisito de que los sacerdotes sean célibes", ha declarado en una entrevista con el Times of Malta publicada este domingo 7 de enero el también arzobispo de Malta.

La entrevista se realizó en maltés, pero el diario 'Times of Malta' ha ofrecido una traducción al inglés de sus declaraciones en un artículo colgado en su web. "La experiencia me ha demostrado que es algo en lo que debemos pensar seriamente", ha añadido el prelado.

El arzobispo de Malta fue promotor de justicia en la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe, encargándose de las acusaciones de abusos sexuales clericales entre 2002 y 2012.

Sciclunaha asegura también que el fenómeno de los sacerdotes católicos en Malta que mantienen relaciones sentimentales ocultas y duraderas es un "síntoma" de que los sacerdotes "tienen que hacer frente" a la exigencia del celibato. En todo caso, considera que es algo que ocurre en todas parte. Por eso, reconoce que algunos sacerdotes engendran hijos en Malta y en otros lugares. "Estamos hablando de sacerdotes de todo el mundo, así que creo que también ocurre en Malta", ha dicho.

A su juicio, un hombre que se siente llamado al sacerdocio, "puede madurar, entablar relaciones, amar a una mujer, amar a otra persona, y tienen que tomar una decisión". "Ahora mismo, tienen que hacer una elección", explica.

Scicluna cree en este sentido que la Iglesia de rito latino "debería aprender de las iglesias católicas de rito oriental", que tienen tradición de sacerdotes casados. En la misma línea, advierte de que la Iglesia católica "ha perdido muchos grandes sacerdotes porque eligieron el matrimonio".

"¿Por qué deberíamos perder a un joven que habría sido un buen sacerdote sólo porque quiso casarse?", se ha preguntado.

En cualquier caso, ha precisado que "hay un lugar para el celibato en la Iglesia", porque los sacerdotes deberían tener la opción de elegir entre permanecer célibes o casarse, igual que en las iglesias católicas orientales.

El celibato obligatorio no es un dogma de la Iglesia, sino una disposición del Derecho Canónico. Fue durante el Primer Concilio de Letrán del siglo XII cuando se prohibió el matrimonio a los sacerdotes, diáconos y subdiáconos católicos de rito latino. A partir de 1951, el Papa Pío XII concedió permisos especiales a los ministros luteranos que se convirtieron al catolicismo para ser ordenados sacerdotes casados, iniciando así una normalización del antiguo clero protestante para convertirse en sacerdotes católicos de rito latino casados.

Scicluna está al frente del arzobispado de Malta desde 2015. En 2018 fue nombrado secretario adjunto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano.

LO QUE HA DICHO FRANCISCO

En una de sus últimas referencias a esta cuestión, el Papa Francisco señaló que el celibato está en el corazón de la identidad del sacerdocio. "Los sacerdotes son célibes -y quieren serlo- sencillamente porque Jesús fue célibe", dijo el pasado mes de diciembre en un mensaje a los seminaristas franceses enviado a través del secretario de Estado, Pietro Parolin.

"La exigencia del celibato no es primariamente teológica, sino mística: ¡entiende quién puede! (cf. Mt 19,12). Hoy en día oímos hablar mucho de los sacerdotes, y la figura del sacerdote a menudo se distorsiona en ciertos círculos, se relativiza y a veces se considera subordinada. Que esto no los asuste demasiado: nadie tiene poder para cambiar la naturaleza del sacerdocio y nadie lo tendrá nunca, aunque las formas de ejercerlo deban necesariamente tener en cuenta los cambios de la sociedad actual y la grave crisis vocacional que estamos viviendo", señaló entonces Parolin en nombre del Pontífice.

El propio Francisco, en una entrevista al diario argentino Infoabe a principios de 2023, no descartaba la revisión del celibato sacerdotal. "El celibato en la Iglesia occidental es una prescripción temporal: no sé si se resuelve de un modo o de otro, pero es provisoria en este sentido; no es eterna como la ordenación sacerdotal, que es para siempre, te guste o no te guste. Que dejes o no dejes es otro tema, pero es para siempre. En cambio, el celibato es una disciplina", subrayaba al tiempo que se mostraba escéptico de que anular la obligación del celibato aumente las vocaciones sacerdotales.